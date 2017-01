Coluna Edmar Ferreira

Didier Drogba não passou de um sonho no Corinthians. Empresários estariam interessados em colocar o atacante de 38 anos no Timão. A transação teria agradado o departamento de marketing do clube, mas o departamento de futebol teria rejeitado. As negociações não teriam sido abertas.

Drogba está sem clube desde que disputou a Major League Soccer, nos Estados Unidos, pelo Montreal Impact. O goleador marfinense foi ídolo da torcida do Chelsea. Pelo clube londrino, o centroavante venceu quatro vezes o Campeonato Inglês e ainda conquistou a Liga dos Campeões em 2011/2012.

Jadson se manifestou via Twitter sobre as especulações a respeito de seu futuro. Alvo do Corinthians, o meia disse que tem contrato com o Tiajin Quanjian e que apenas o clube chinês e seu empresário Marcelo Robalinho podem responder sobre qualquer negociação.

O anúncio será feito nos próximos dias, mas Palmeiras e Crefisa já acertaram a renovação do contrato de patrocínio. Tanto que a parceira alviverde se comprometeu a bancar R$ 22,3 milhões que garantirão as contratações de Guerra, Fabiano e os 50% dos direitos econômicos de Dudu que ainda não pertenciam ao Verdão. A informação é de Jorge Nicola da ESPN.

Willian Bigode é o novo reforço do Palmeiras. O jogador foi trocado por Robinho. Em 2016, o jogador do Cruzeiro marcou apenas 7 gols em 47 jogos. No ano anterior foram 13 gols em 46 jogos. Mas segundo os dados do Footstats, Bigode finalizou 39 vezes ao gol, sendo 10 pela Copa do Brasil e 29 pelo Brasileirão. Ou seja, só perde para Marinho, do Vitória, com 45 arremates.

Mesmo eliminado na segunda fase da Copa São Paulo de Juniores com a derrota para o Sport por 1 a 0, em Araraquara, seis jogadores do Palmeiras foram promovidos pelo técnico Eduardo Baptista para treinarem com o profissional. São eles: Daniel Fuzato, Augusto, Vitão, Mailton, Léo Passos e Cadina.

Mais um jogador foi emprestado pela diretoria do Palmeiras. O meia argentino Agustín Allione acertou sua transferência para o Bahia. O jogador assinou um contrato de empréstimo por uma temporada. Allione tem contrato com o Verdão até julho de 2019. O argentino conquistou a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro do ano passado.

Os únicos dois grandes de São Paulo ainda vivos na Copinha entram em campo hoje pela terceira fase. Às 16h, na Arena Barueri, o Santos enfrenta o Avaí. O Peixe eliminou o Flamengo de Guarulhos na última fase por 1 a 0. Já às 18h45, o Corinthians encara o Coritiba, em Taubaté. Na fase anterior o Timão goleou o Mantiqueira por 5 a 1.

O Audax confirmou que levará para a Arena Barueri a sua estreia no Campeonato Paulista. A equipe de Osasco costuma jogar no estádio da cidade, o José Liberatti, que inclusive recebeu a primeira partida da final do Estadual no ano passado contra o Santos, mas optou por atuar contra o São Paulo na cidade vizinha, que tem uma arena maior.

A mudança de local causou polêmica porque o jogo entre Audax e São Paulo vai marcar a estreia oficial de Rogério Ceni como treinador. E a Arena Barueri é um local bastante especial para o ex-goleiro, que marcou lá, contra o Corinthians, o seu 100.º gol como profissional.

O presidente do Audax, o ídolo corintiano Vampeta, anunciou que cobraria R$ 100 por um ingresso de arquibancada para a partida, até porque Ceni é o maior atleta do São Paulo na história. Vamp quer transformar o duelo em um espetáculo, atraindo 10 mil são-paulinos e tendo uma renda de R$ 1 milhão.

Mas a torcida do São Paulo está irritada com a postura de Vampeta e iniciou uma campanha de boicote nas redes sociais. Os torcedores querem que o auxiliar Pintado comande o time em Barueri, adiando a estreia oficial da Rogério Ceni para a segunda rodada, contra a Ponte Preta, no Morumbi.

Ao anunciar a alteração do local do jogo, nesta quarta-feira, o Audax lembrou que a Arena Barueri tem capacidade para 32 mil pessoas. A diretoria do time de Osasco, porém, disse que “valores e cargas de ingressos ainda estão sendo estudados”, mas a tendência é que as vendas comecem ainda no mês de janeiro. O jogo, em 5 de fevereiro, ainda não tem horário definido.

Após uma passagem satisfatória no Londrina, no ano passado, o atacante Keirrison está de volta à Europa. O jogador de 28 anos fechou com o Arouca, de Portugal, por um ano e meio.

Com seu gol contra o Athletic Bilbao, pela Copa do Rei, o atacante Luis Suárez chegou aos 100 gols com a camisa do Barcelona. O uruguaio chegou ao 100° gol em 120 partidas pelo clube espanhol. O maior artilheiro da história do Barcelona, Lionel Messi, chegou aos 100° gol em 188 jogos.

O Jogo das Estrelas do NBB9 foi confirmado para o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A informação é de Fernando Rossi, novo presidente da Liga Nacional de Basquete.

O Pedrocão, em Franca, sediou três vezes o Jogo das Estrelas, em 2011, 2012 e 2015. Rio de Janeiro em 2009, Uberlândia em 2010, Brasília em 2013, Fortaleza em 2014 e Mogi das Cruzes no ano passado foram as outras sedes. Acho sensacional esse evento. Me dá muito prazer em cobrí-lo, pois é a verdadeira festa do basquete brasileiro.

Curiosidade do dia: Na Copa do Mundo de 1974, a nossa seleção teve três capitães. Começou com Piaza, depois foi Luiz Pereira e terminou com Marinho Perez.

Uma notícia agitou o Corinthians ontem e ocasionou várias reuniões entre os diretores: o interesse por Didier Drogba, de 38 anos, que está sem clube. Empresários estariam interessados em colocar o atacante marfinense no Timão. A transação teria agradado o departamento de marketing do clube, que apresentaria um projeto parecido com o feito com Ronaldo Fenômeno, mas o departamento de futebol teria rejeitado, causando um racha.

