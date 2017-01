Tigre realiza curso gratuito profissionalizante em hidráulica e elétrica em Rio Claro

A Tigre, multinacional brasileira líder na fabricação de tubos, conexões e acessórios no país e uma das maiores do mundo, abre inscrições para o curso extensivo (100 horas) de instalação hidráulica e elétrica, que será realizado de 16 de janeiro a 22 de março, no Centro de Treinamento Rudolf R.Huffen, em Rio Claro.



As inscrições devem ser feitas pelos telefones 0800 70 74 700 ou pelo e-mailcapacitacao@tigre.com. Os interessados precisam ter idade mínima de 15 anos e devem informar número de CPF e endereço completo.



O principal objetivo do curso é capacitar homens e mulheres para que possam ingressar no mercado de trabalho. Toda a estrutura (linguagem, ilustrações, metodologia e problemas abordados) foi feita pensando nas principais patologias relacionadas à instalação e manutenção hidráulica e elétrica. Ao final, o aluno receberá um certificado de formação.



Entre os tópicos abordados na capacitação hidráulica estão: ofício do instalador; segurança no trabalho; educação ambiental; produtividade e desperdício na construção civil; ferramentas e instrumentos; noções básicas de matemática e geometria; normatização e drenagem.



Já para instalação elétrica predial, serão discutidos temas como eletricidade básica; instrumentos de medição; tensão contínua e alternada; redes elétricas; simbologia; iluminação; esquemas de instalações elétricas; projetos elétricos; dados; leitura; interpretação e execução.



Agenda Curso de Instalação Hidráulica e Elétrica – Rio Claro (SP)



Período: de 16 de janeiro a 22 de março

Dias: de segundas-feiras às quintas-feiras

Horários: Vespertino das 14h15 às 17h15 ou Noturno das 19h às 22h.

Local: Centro de Treinamento Rudolf R.Huffen

Endereço: Avenida Brasil, 4233 – Distrito Industrial, Rio Claro (SP)

Inscrições: capacitacao@tigre.com / 0800 70 74 700



Sobre a Tigre

Com uma história de 75 anos, o Grupo Tigre é o maior fabricante de materiais plásticos para construção e líder no Brasil em tubos e conexões de PVC. Sinônimo de pioneirismo e inovação, a Tigre oferece produtos que atendem os mercados predial, de infraestrutura, de irrigação e industrial. Presente em mais de 40 países, possui aproximadamente sete mil funcionários e nove plantas no Brasil e 13 no exterior: Argentina (2), Bolívia (2), Chile (3), Colômbia, Equador, Peru, Estados Unidos, Paraguai e Uruguai. Além de tubos e conexões, também fazem parte do portfólio as marcas Claris Tigre (esquadrias de PVC), Tigre Ferramentas para Pintura e Tigre-ADS (tubulações de PEAD para saneamento e drenagem).