Rio Claro ganha nova ambulância para o Samu

Em encontro realizado de terça-feira (10) no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com governador Geraldo Alckmin e o ministro da Saúde Ricardo Barros, o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, e o secretário municipal de Saúde Djair Cláudio Francisco receberam uma ambulância para o município. Esse novo veículo será destinado ao Samu (Serviço Atendimento Móvel de Urgência), que atende Rio Claro e a microrregião. O vice presidente da câmara, vereador Júlio Lopes, também participou do evento.

O governador Geraldo Alckmin destacou a importância do atendimento prestado pelo Samu. “Sempre ajuda ter ambulância nova e bem equipada para atender a quem precisa”, disse o governador.

Para o presidente da Fundação Municipal de Saúde, além da entrega da ambulância, o encontro com o governador e o ministro da Saúde foi produtivo no estreitamento das relações do município nas duas esferas de governo.

“Foi muito produtivo e com uma primeira conquista muito importante para Rio Claro. Estreitamos relações e estou certo de que novas conquistas para Rio Claro virão em breve”, afirmou Djair.

O prefeito Juninho da Padaria também considerou o encontro produtivo. “Nossa maior prioridade no município é a Saúde. Esse encontro e a abertura dada a Rio Claro tanto pelo ministro quanto pelo nosso governador me deixou seguro de que muito mais rápido do que imaginamos conseguiremos melhorar os diversos setores da Saúde em nosso município. Sem contar a conquista, que amplia já de início a frota de ambulâncias para o atendimento emergencial da população”, acrescentou o prefeito.

O Samu funciona 24 horas por dia pelo telefone 192, com médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e médicos socorristas que atendem urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental da população.