Rio Claro corre risco de perder creche por convênio não renovado

A obra, iniciada em março de 2015, vinha sendo realizada pelo município com recursos oriundos do Governo do Estado. Porém, a administração anterior não prorrogou o convênio com o governo paulista assinado em 3 de dezembro de 2013 e o mesmo foi extinto. “Infelizmente, o governo anterior tratou o assunto desta maneira. Agora, estamos trabalhando desde o primeiro dia de nossa administração para buscar uma solução em benefício da comunidade”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. A obra tem custo inicial de R$ 1,6 milhão e abriria 150 novas vagas na rede municipal de ensino.



O secretário municipal de Educação, Adriano Moreira, explica que a prefeitura foi notificada pela Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE) da Secretaria Estadual da Educação no dia 22 de novembro do ano passado. O ofício informava que o prazo de vigência do convênio, que já tinha sido prorrogado uma vez, era 2 de dezembro de 2016. O órgão pedia um posicionamento da prefeitura sobre o status da contratação, previsão de término da obra e justificativa para o atraso da mesma para avaliar a continuidade do convênio. Sem resposta, o convênio foi extinto.



Agora, o novo governo vai tentar renovar o convênio junto ao governo estadual para dar continuidade à obra que deveria ter sido concluída em abril do ano passado. “Temos reunião agendada nesta quinta-feira (12). Vamos apresentar as justificativas necessárias para tentar a renovação”, afirma Moreira. O secretário comenta que no ofício enviado pela CISE à prefeitura apontava 8,5% de execução física da obra até aquele momento (novembro/2016). Na terça-feira (10) foi realizada vistoria técnica no prédio para verificar o que foi construído e o que falta construir. O laudo deve ficar pronto em alguns dias, mas estimativas iniciais apontam 15% de execução física do prédio.



Este não é o único problema enfrentado pelo novo governo municipal para tentar concluir a obra. Caso consiga renovar o convênio, ainda será preciso definir quem irá concluir o prédio. De acordo com o secretário, o contrato com a construtora contratada vence no próximo mês de março.