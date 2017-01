Operação Força Total é realizada em Rio Claro

A ação teve como finalidade a redução dos índices criminais no município e teve como foco a retirada armas de fogo de circulação, localização de criminosos procurados pela justiça e o combate a ocorrência de furtos e roubos a veículos e transeuntes.

A operação contou com o apoio de viaturas da Companhia de Força Tática de Rio Claro, Limeira e Piracicaba, policiais das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas – ROCAM, além do helicóptero Águia e obteve sucesso na prisão de um traficante de drogas no bairro São Miguel, na prisão de um criminoso por posse ilegal de arma de fogo no bairro Terra Nova e dois criminosos por tentativa de furto em um estabelecimento comercial, localizado na área central.