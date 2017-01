Coluna Edmar Ferreira

Depois do zagueiro Felipe Santana, outro rio-clarense defenderá o Atlético/MG. O volante Roger Bernardo assinou um pré-contrato com o Galo, mas só deixará o Ingolstadt, da Alemanha, em julho, quando assinará por três temporadas.

O time mineiro precisa de volantes, pois perdeu Júnior Urso para o futebol chinês e Leandro Donizete para o Santos. Em entrevista ao ”Superesportes”, Roger Bernardo definiu o retorno como um recomeço no Brasil, após jogar oito anos fora. O jogador foi revelado pelo Palmeiras.

Um empresário de Santos estaria disposto a ajudar a pagar parte do salário mensal de Robinho, dando R$ 500 mil. Os outros R$ 300 mil ficariam sob responsabilidade do Peixe. Caraca, R$ 800 mil por mês para um veterano. Isso é um absurdo. Não vale. Os times precisam parar de oferecer essas fábulas. Por isso que vivem endividados.

O São Paulo não deve contar com o atacante paraguaio Cristian Colmán em 2017. Segundo o empresário do atleta, Juan Apleyard, o jogador do Nacional (PAR) recebeu propostas melhores que a do Tricolor e descartou a chegada dele ao Morumbi.

O elenco do São Paulo está completo nos Estados Unidos, onde vai participar da Florida Cup. O meia Cueva se apresentou ao técnico Rogério Ceni em Bradenton, nos Estados Unidos, local da pré-temporada da equipe, após ser liberado pelos médicos para viajar. O peruano estava ausente por causa de um abscesso na amígdala.

Volante João Schmidt comunicou a diretoria do São Paulo que não vai renovar seu contrato, que termina em junho. Seu destino deve ser a Atalanta, da Itália. Mas, por enquanto, não houve acordo com a equipe do Morumbi.

Palmeiras receberá R$ 520 mil da FIFA por conta da fratura no cotovelo direito sofrida por Fernando Prass. O pagamento será feito porque o goleiro se machucou durante a preparação da Seleção Brasileira que disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A medida faz parte de um programa de proteção da Fifa aos clubes que têm jogadores convocados para a disputa de torneios de seleções reconhecidos pela entidade.

Goleiro Vagner foi dispensado pelo Palmeiras, mesmo tendo três anos de contrato. Ele acertou com o Mirassol para a disputa do Paulistão. De substituto imediato de Fernando Prass, Vagner falhou em algumas partidas do Brasileirão e passou a ser apenas a quarta escolha do técnico Cuca.

Atacante Leandro Pereira é o novo reforço do Sport Recife. Com direitos econômicos ligados ao Club Brugge, da Bélgica, o goleador foi emprestado até julho de 2018, pois não seria aproveitado por Eduardo Baptista no Palmeiras.

Um protesto da Gaviões da Fiel marcou a reapresentação do Corinthians ontem à tarde, no CT Joaquim Grava. O alvo principal era o presidente Roberto de Andrade. Os cerca de 150 torcedores também entoaram cantos e levaram faixas para reclamar de questões financeiras envolvendo o Itaquerão e a corrupção nas categorias de base do clube.

Judiação. Não tem outra palavra para descrever a desclassificação do Independente na Copa SP de Juniores. Comandado por Piá, o Galo de Limeira perdia para o São Carlos por 2 a 0, buscou o empate no segundo tempo e sofreu o terceiro gol aos 47 minutos. Foram mais de cinco mil torcedores em São Carlos.

Palmeiras e São Paulo decepcionaram na Copa SP de Juniores. O Tricolor foi eliminado pela Chapecoense nos pênaltis, após empate sem gols em Capivari. Já o Verdão, único dos grandes que não tem título desta competição, perdeu para o Sport por 1 a 0, em Araraquara. O time pernambucano ainda desperdiçou uma penalidade máxima.

Aos 49 anos, Kazu Miura renovou por mais uma temporada o seu contrato com o Yokohama FC, clube que disputa a Segunda Divisão japonesa. Em 21 jogos na última temporada, o vovô marcou apenas dois gols.

Kazu foi o primeiro jogador japonês a atuar fora do país e também o primeiro a balançar as redes. O atacante vestiu a camisa de diversos clubes brasileiros na década de 80, como Santos e Coritiba. Pela seleção japonesa foram 91 jogos e 56 gols.

Depois de Lionel Messi ver sua estátua sendo cortada ao meio na Argentina, agora foi a vez de Ronda Rousey ter sua casa toda pichada por vândalos em Venice Beach. A lutadora não aparecia em público desde a derrota para a brasileira Amanda Nunes, no UFC 207, em 31 de dezembro.

Uma das patrocinadoras da NFL promoverá neste fim de semana uma ação imperdível aos fãs do futebol americano. O troféu Vince Lombardi, entregue ao campeão do Super Bowl, ficará exposto no Morumbi Shopping, em São Paulo, de sexta a domingo. A visitação é gratuita e os fãs poderão tirar fotos e participar de outras atrações da modalidade.

Bernardinho não é mais técnico da Seleção Brasileira de vôlei masculino. O anúncio da saída do treinador foi feito em entrevista coletiva por Radamés Lattari, ex-técnico do Brasil e atual diretor de eventos da Confederação Brasileira de Vôlei.

Foram 16 anos no cargo. Bernardinho conduziu a seleção ao ouro olímpico em Atenas 2004 e no Rio de Janeiro 2016. Foram quatro medalhas olímpicas, três títulos mundiais e oito sul-americanos. Renan Dal Zotto assume o seu lugar.

Curiosidade do dia: O último gol de Garrincha como jogador profissional aconteceu no dia 23 de março de 1972, quando o Botafogo derrotou o Olaria por 1 a 0 pelo Campeonato Carioca.

Inter goleia Sub-20 do Velo Clube no Limeirão

Eder Paulista (2), Jow (2) e Wesley marcaram os gols do Leão

Naldo Dias

A Internacional não tomou conhecimento do time Sub-20 do Velo Clube e goleou por 5 a 0, em jogo-treino realizado ontem à tarde no Limeirão. O teste serviu de preparação para o Campeonato Paulista da Série A-3, que para a Veterana terá início no dia 28, com o duelo contra o Paulista de Jundiaí, às 19h, em Limeira.

Ao contrário do amistoso contra o Ituano, quando a Inter venceu por 1 a 0, sábado passado em Itu, o técnico João Vallim decidiu começar o jogo-treino contra o rubro-verde com o time reserva. Os titulares foram testados apenas na segunda parte do treinamento.

No primeiro tempo, a Inter venceu por 3 a 0, gols de Jow (2) e Wesley. O Leão atuou com: Ferrari; Vinícius Pedalada, Joabe, Caio e Malcoon; Marcon, Léo, Felipe Campos e Wesley; Jow e Lucas Douglas.

Na etapa complementar, Vallim colocou os titulares e o placar foi de 2 a 0, dois gols de Eder Paulista. O alvinegro atuou com: Rafael Pim (Moisés); Balardin, Carlão, Nikão e Calixto; Marquinhos, Teco, Luís Roberto e André Mocóca; Éder e Tom (Gil). Vale lembrar que Eder Paulista também foi o autor do gol contra o Ituano.

No sábado, a Inter enfrentaria amistosamente a Portuguesa, no Limeirão, mas o jogo foi cancelado pelo novo gerente de futebol da Lusa, Emerson Leão. Com isso, uma avaliação foi marcada para às 10h, no Major Levy. Jogadores profissionais e amadores serão testados e terão a chance de mostrar algo ao treinador leonino.

A Inter volta a jogar amistosamente na próxima quarta-feira, às 16h, contra o Guarani, no Limeirão. O último teste será no dia 21, sábado às 10h, contra a Ponte Preta, em Campinas.

Limeirense viu de perto o gol mais bonito de 2016

Edmar Ferreira

O preparador de goleiros Marquinhos Domingues teve o privilégio de ver de muito perto o gol de falta do malaio Mohd Faiz Subri, ganhador do Prêmio Puskás da FIFA.

O limeirense estava no banco de reservas do Penang FA quando viu a curva espetacular que a bola fez no gol marcado sobre o Pahang, na goleada por 4 a 1, pelo Campeonato da Malásia.

Para Domingues, o gol antológico marcado no dia 16 de fevereiro de 2016 não foi nenhuma surpresa. “O Subri sempre pegou bem na bola. Era o nosso batedor de faltas oficial. Sempre bateu desta forma. Mas realmente foi impressionante a curva que a bola fez neste gol. Na hora nem acreditamos. A gente festejou demais no banco de reservas”, lembrou.

Apesar do corintiano Marlone ser brasileiro, Domingues confessou que torceu demais para Mohd. “É claro que torci para meu companheiro de Penang. Fizemos uma amizade muito bonita. Ele merecia esse troféu. É um jogador disciplinado, humilde e talentoso. Fiquei muito feliz com a escolha e fiz questão de cumprimentá-lo”, completou.

Marquinhos Domingues não está mais no Penang. No final do ano, assinou contrato com o Chiang Rai United, da Tailândia. O limeirense faz parte da comissão técnica formada pelo carioca Alexandre Gama, que foi técnico do Fluminense e da Inter de Limeira no Campeonato Paulista de 2005, o último da Veterana na divisão de elite. O contrato é de dois anos.

Marquinhos Domingues abraça Mohd Faiz Subri em treino

Segunda fase da Copa São Paulo:

Segunda-feira:

Grêmio 0 x 1 Mirassol

Náutico 2 x 0 Votuporanguense

Ponte Preta 6 x 1 Penapolense

Paraná Clube 6 x 1 Marilia

Novorizontno 0 x 0 Sergipe (7 x 6)

Botafogo/RJ 3 x 0 Atlético/MG

Terça-feira:

Botafogo/SP 1 x 1 Vasco da Gama (2 x 4)

Vitoria 0 x 1 Red Bull

Primavera 3 x 2 Santa Cruz

Ituano 1 x 1 Atlético/PR (4 x 3)

Nova Iguaçu 2 x 3 Capivariano

Batatais 3 x 3 Ferroviária (5 x 4)

Paulista 1 x 0 Atlético/GO

São Paulo 0 x 0 Chapecoense (2 x 4)

São Carlos 3 x 2 Independente

Palmeiras 0 x 1 Sport

Ontem:

Juventude/RS 0 x 0 Santo André (5 x 3)

Santos 1 x 0 Flamengo/SP

Coritiba 3 x 0 Taubaté

Ceará 2 x 1 Mogi Mirim

Bahia 0 x 2 Cruzeiro

Goiás 1 x 2 São Caetano

Avaí 3 x 0 Rio Branco/AC

Figueirense 2 x 4 Fluminense

Água Santa 2 x 1 Estanciano/SE

*Bragantino x Trindade/GO

*Corinthians x Mantiqueira

*Grêmio Osasco x Juventus

*Inter/RS x Taboão da Serra

*Flamengo/RJ x Nacional/SP

* Jogos não encerrados até o fechamento desta edição

Terceira fase:

Hoje:

16h – Capivariano x Chapecoense – em Capivari

16h – Paulista x Red Bull – em Jundiaí

16h – Ituano x Primavera – em Itu

16h – Mirassol x Náutico – em Votuporanga

16h – Sport x Batatais – em Cravinhos

18h45 – Novorizontino x Botafogo/RJ – em Novo Horizonte

21h – Ponte Preta x Paraná Clube – em Marília

21h – São Carlos x Vasco da Gama – em São Carlos

Corinthians contrata o zagueiro Pablo

O Corinthians fechou a contratação do zagueiro Pablo, do Bordeaux. O jogador de 25 anos chega para um empréstimo de uma temporada.

Após defender Ceará, Grêmio, Avaí e Ponte Preta, Pablo estava na Europa desde 2015. O becão tem contrato com o time francês até 30 de junho de 2019.

Antes de Pablo, o Timão tentou contratar Ernando, que preferiu seguir no Internacional/RS para a disputa da Série B.