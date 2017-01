Árvores na Rua 1 recebem poda

O serviço é reivindicado pela população desde o meio do ano passado, mas só agora, com a nova administração, a solicitação foi atendida.

O trabalho foi realizado por equipe da Secretaria de Meio Ambiente e abrangeu a poda de mais de dez árvores que ficam ao lado do terminal de ônibus urbano.

“Os galhos estavam atrapalhando a locomoção dos pedestres e a intervenção foi realizada visando a segurança e bem estar das centenas de pessoas que diariamente utilizam aquele passeio público”, observou o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, que esteve no local acompanhando o serviço.

Tânia Regina da Silva, que ocupa um dos quiosques da Economia Solidária que funcionam no loca, destaca que “a poda é importante porque aumenta a visibilidade, contribuindo para maior segurança”. A comerciante ressalta ainda que dois requerimentos do serviço foram feitos no ano passado e nenhum deles foi atendido.

Neste início de administração a prefeitura tem atuado em diferentes frentes na realização dos trabalhos de manutenção e limpeza. Na terça-feira (10) toda a extensão da Avenida Castelo Branco, na região do Jardim São Paulo, recebeu o serviço de corte de mato e poda de grama executados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O mesmo trabalho também foi feito na Avenida Visconde do Rio Claro, nas imediações do Corpo de Bombeiros e no Bairro do Estádio.

No cemitério municipal, a prefeitura organizou mutirão com os servidores para realizar os serviços de limpeza.