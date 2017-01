Tapa-buraco melhora vias públicas no Jardim Centenário

O trabalho está sendo realizado por servidores municipais.

O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, acompanhou o trabalho dos funcionários e relatou que no Jardim Centenário o risco de acidentes era constante. “Por hora estamos realizando um trabalho provisório e preventivo, mas o ideal é fazer uma canaleta para resolver um problema que o bairro vem sofrendo há anos”, afirmou.

Para Sérgio Aparecido Ribeiro, morador do bairro, a melhoria na rua traz um alívio para os moradores do bairro e para demais pessoas que passam pelo local. “Quem não conhece o trecho, o risco de acidente é grande. Com o tapa-buraco sendo realizado dá mais segurança para transitarmos pelo local”, avaliou.