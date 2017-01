Prefeitura começa limpeza da cidade

O municipio está cheia de mato nas praças, canteiros centrais, terrenos baldios e mesmo em passeios públicos.

Os trabalhos já começaram. Toda a extensão da Avenida Castelo Branco, na região do Jardim São Paulo, está recebendo o serviço de corte de mato e poda de grama executados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Durante a terça-feira (10) os trabalhos também foram realizados na Avenida Visconde do Rio Claro, nas imediações do Corpo de Bombeiros e no Bairro do Estádio. Nesta quarta-feira (11), os trabalhos terão continuidade nos mesmos locais, com exceção do Bairro do Estádio, de onde a equipe que realizou os serviços será deslocada para o bairro Jardim América.

Para o munícipe Rodrigo Rossini, que frequentemente passa pela Castelo Branco, é importante o trabalho de manutenção realizado pela prefeitura para manter as vias e canteiros conservados.

“Ao realizar este trabalho, principalmente nas vias de acesso e nas entradas do município, a prefeitura deixa a cidade mais bonita e apresenta um cartão de visita para quem chegar à cidade”, opinou.

A prefeitura também está exigindo limpeza nos terrenos baldios. Os donos de terrenos de Rio Claro têm até o dia 26 para limparem e capinarem seus imóveis. No próximo dia 26 a prefeitura começa a fazer o serviço e a mandar a conta aos proprietários faltosos.