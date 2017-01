Organize o seu material escolar durante as férias

Veja dicas que vão deixar as coisas no devido lugar e ainda te ajudar a voltar com tudo às aulas

As férias estão apenas começando, mas antes de aproveitar esse período, que tal deixar o material escolar organizado? Livros e cadernos podem ser colocados numa estante ou em caixas, os trabalhos escolares podem ser guardados em pastas e todo o material etiquetado. Com tudo isso organizado e ao alcance das mãos será muito mais fácil retornar às aulas, em 2 de fevereiro. Confira algumas dicas

Escolha um local adequado para os estudos – isso agiliza o aprendizado e diminui a procrastinação;

– Livros e cadernos podem ficar numa estante ou em caixas – ter um ambiente organizado evita que você perca tempo procurando o que vai estudar;

– Identifique o seu material com etiquetas – assim fica mais fácil encontrar as obras de referência para os seus estudos;

– Guarde os trabalhos escolares em pastas – antes, faça uma triagem do que é realmente necessário. Evite acúmulos;

– Obras que não serão usadas podem ser doadas: livro não é enfeite para ficar guardado, mas conhecimento para ser compartilhado. Aquele livro que não te serve mais pode servir muito bem para outro estudante.