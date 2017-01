Ministro da Saúde entrega novas ambulâncias do SAMU em São Paulo

Às 11h30, Ricardo Barros se reuniu com prefeitos e gestores de saúde, onde anunciou liberação de recursos para serviços que estavam em funcionamento sem a contrapartida federal. Às 15h, o ministro entregou novas ambulâncias para os municípios de São Paulo. As 16h30, o ministro visitou as instalações da Real Benemérita – Associação Portuguesa de Beneficência, reconhecendo excelência nos serviços oferecidos por esta instituição. O ministro atendeu a imprensa após a entrega das ambulâncias, na Prefeitura Municipal de São Paulo.

Cerimônia de entrega de novas ambulâncias do SAMU, aconteceu dia 10 de janeiro, às 15h na Prefeitura Municipal de São Paulo – Viaduto do Chá, Edifício Matarazzo – Centro.