Implicações ambientais e riscos à saúde no uso de agrotóxicos

Estas substâncias químicas, além de prejudicarem segmentos dos ecossistemas como: água, solo, ar, biota, também podem implicações ao homem (riscos a saúde), sendo, portanto imprescindível, reduzir ao máximo ou evitar alimentos produzidos com agrotóxicos.

Os agrotóxicos ou também denominados pesticidas agrícolas, têm por finalidade controlar pragas e doenças de plantas principalmente vetores de doenças humanas e animais, que venha ocasionar danos a produção, armazenamento, estocagem, ou transporte de produtos agrícolas. A toxicidade destas substâncias, pode se dar de forma direta (no preparo, aplicação e manuseio dos agrotóxicos) ou indireto (contaminação do solo, água, ar e alimentos) absorvidos por ingestão, respiração ou contato com a pele. Estas intoxicações constitui um sério problema de saúde pública.

Os sintomas da intoxicação por agrotóxicos se dão de forma aguda – com a presença de náuseas, vômitos, tontura, diarreia, visão turva, dores abdominais, irritação nos olhos e pele, dificuldade respiratória; e crônica – com nervosismo, irritabilidade, depressão, hemorragias, paralisias, acarretando em quadros irreversíveis. Além disso, pode ocasionar câncer, alterações pulmonares, cardíacas, renais, defeitos de nascimentos, dentre outras doenças.

Assim os agrotóxicos além de provocar danos ao meio ambiente, também ocasionam sérios prejuízos a saúde dos consumidores de cultivos agrícolas com estas substâncias, bem como, aos agricultores que trabalham em contato direto. No tema, o Brasil, infelizmente é um dos países que mais utiliza agrotóxicos nas lavouras, sendo necessário então, uma conscientização para minimizar este uso.

Nesse sentido, o ideal é incentivar o consumo de produtos agroecológicos, que são produzidos de forma natural, sem uso de agroquímicos, apoiando assim em mecanismos sustentáveis, e incentivando a agricultura familiar e orgânica, a fim de garantir que a população possa ter acesso a produtos mais saudáveis e isentos de agrotóxicos. Por fim, esta data, visa à conscientização da população, bem como evidenciar, os problemas e riscos gerados pelo seu uso indiscriminado de agrotóxicos, tanto ao ambiente, quanto ao homem, e uma postura de valor, frente a este caso, evitando consequências danosas no futuro.