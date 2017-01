ICMC seleciona professor temporário na área de Ciências de Computação

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, recebe entre os dias 23 e 27 de janeiro as inscrições para o processo seletivo para contratação de um docente temporário para o Departamento de Ciências de Computação. O selecionado será nomeado Professor Contratado Nível III (Doutor), com jornada de 12 horas semanais. O salário é de R$ 1.849,66, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 690,00 e assistência médica.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente ou por procuração na Assistência Acadêmica do ICMC, que fica na Avenida Trabalhador São-carlense, 400, no campus da USP em São Carlos, São Paulo. A seleção será realizada por meio de uma prova didática e outra escrita. O contrato terá duração até 31 de julho de 2017, mas poderá ser prorrogado. Para mais detalhes sobre prazos, documentação, critérios de seleção e demais informações, acesse o edital completo. Mais informações Link do edital: icmc.usp.br/e/98a0f- Assistência Acadêmica do ICMC: (16) 3373-8163 – E-mail: sacadem@icmc.usp.br