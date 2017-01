Emprego na construção cai pelo 7º mês seguido em Campinas

Pesquisa do SindusCon-SP mostra que vagas caíram 1,15% em novembro, fechando mais 222 empregos na cidade

A construção civil de Campinas registrou uma redução de 1,15% no nível de emprego em novembro na comparação com outubro, com fechamento de 222 postos de trabalho na cidade. O saldo de trabalhadores foi de 19.250 para 19.028. No acumulado do ano, a redução chega a 11,86%, ou seja, – 2.743 vagas.

Este é o 7º mês consecutivo de queda de vagas de emprego em Campinas. Apesar disso, em novembro a queda foi mais acentuada em relação aos meses passados. Em outubro a queda havia sido de 1,43% (-279 vagas) e em setembro foi de 1,46% (-290 vagas).

Proporcionalmente, na região, a maior queda ficou por conta de Valinhos (-3,20%). Em novembro a cidade perdeu 36 vagas. Na contramão, Paulínia foi a que mais cresceu (8,12%) com um acréscimo de 94 vagas em novembro. Os dados são da pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), com base em informações do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE).

“A expectativa ainda é positiva em relação a 2017, mas aguardamos pelas decisões do governo para que ela se concretize, como diminuição de burocracia e incentivo ao setor. Precisamos aguardar que existam ações rápidas para que o mercado, que demora um pouco mais, reaja. Somente com a cooperação entre poder público e privado poderemos mudar o cenário”, explica Márcio Benvenutti, diretor da Regional do SindusCon-SP em Campinas, Márcio Benvenutti.

Brasil

O nível de emprego na construção caiu 2,20% em novembro na comparação com outubro, a 26ª queda consecutiva. Em 12 meses o saldo negativo é de 437 mil postos de trabalho (-14,5%) deixando o estoque de trabalhadores no setor em 2,582 milhões. Em outubro de 2014, primeiro mês de queda, o estoque era de 3,57 milhões.

Nos primeiros onze meses do ano houve corte de 461.849 vagas. Desconsiderando efeitos sazonais*, foram fechadas 26.917 vagas em novembro (-1,04%).

O agravamento do desemprego na construção em novembro, com o fechamento de mais de 58 mil postos de trabalho, já era esperado, segundo o presidente do SindusCon-SP, José Romeu Ferraz Neto. “Além da queda contínua no volume de obras, os dois últimos meses do ano sazonalmente se caracterizam como um período de redução do nível de emprego no setor, pois muitas obras são concluídas e novas serão iniciadas somente no ano seguinte”, afirma.

O que preocupa o presidente do SindusCon-SP, entretanto, é a continuação da queda dos indicadores de atividade dos segmentos antecedentes de novas obras: preparação de terrenos e engenharia e arquitetura, que em novembro caíram 3,73% e 1,87%, respectivamente. “Trata-se de um claro sinal de que o volume de novas obras continuará se reduzindo nos próximos meses, o que deverá desempregar ainda mais gente no setor da construção. Precisamos urgentemente de medidas emergenciais e mais reformas microeconômicas para reverter esse cenário”, diz.



Estado de São Paulo

Em novembro, houve queda de 1,77% no emprego em relação a outubro – redução de 12,5 mil vagas. O estoque de trabalhadores foi de 707,1 mil em outubro para 694,6 mil em novembro. Desconsiderando a sazonalidade**, houve queda de 0,90% (-6.351 mil vagas).

No período, o segmento de preparação de terreno, imobiliário e infraestrutura responderam pelo pior desempenho (-3,07%, -2,64% e -1,79%, respectivamente).

Na capital, que responde por 44,5% do total de empregos no setor, a queda em novembro na comparação com o mês anterior foi de 1,62% (-5.115 vagas). Em 12 meses, São Paulo registra retração de 12,90%.

Entre as Regionais do SindusCon-SP, Santos apresentou a maior queda (-3,92%), seguido por São José do Rio Preto (-3,31%) e Sorocaba (-3,08%).

Veja abaixo os números das principais cidades integrantes da Regional do SindusCon-SP em Campinas:



Emprego por cidades

(julho de 2016)* Cidade Variação mensal (%) Variação absoluta do estoque Americana -1,61 – 69 Campinas -1,15 -222 Indaiatuba 0,10 6 Limeira – 0,98 – 48 Paulínia 8,12 94 Piracicaba – 1,51 – 95 Rio Claro -2,60 – 59 Valinhos – 3,20 – 36 *Os dados da tabela consideram os fatores sazonais





Sobre o SindusCon-SP

