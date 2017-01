Coluna Edmar Ferreira

Do time que defendeu o Rio Claro na Copa São Paulo de Juniores, segundo o narrador Léo Mendes, que acompanhou todos os jogos pela Rádio Pimba, os destaques foram o zagueiro Matheus Cruz e o meia Gabriel. São dois jogadores que poderão ser aproveitados pelo técnico Sérgio Guedes para o profissional.

A Rádio Pimba bateu o recorde de audiência no jogo Sport 2 x 1 Rio Claro, em Cravinhos, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Juniores. Foram 17 mil ouvintes. Desde já agradeço o enorme carinho das duas torcidas com a nossa emissora, que cresce a cada dia. Não medimos esforços para acompanhar o Azulão. E valeu a pena, apesar das três derrotas. Valeu Léo Mendes, o Prega Fogo, que caiu no agrado da torcida do Galo Azul.

Time Sub-20 do Velo Clube disputa jogo-treino hoje, às 16h, contra a Inter no Limeirão. Enquanto isso, o time profissional segue sua pré-temporada em Ilhabela até o dia 14. Já o time profissional da Inter é comandado por João Vallim, ex-Velo. No sábado, venceu o Ituano, em Itu, por 1 a 0, gol do meia-atacante Eder Paulista.



Um dos reforços contratados pelo São Paulo para a temporada de 2017, o meia Cícero se apresentou ao clube no domingo. O jogador viajou para a cidade de Bradenton, nos Estados Unidos, e se juntou ao elenco que se prepara para a disputa da Florida Cup. O jogador, que estava no Fluminense, assinou contrato por duas temporadas com o clube paulista, que já havia defendido entre 2011 e 2012.

Cícero foi o quarto reforço confirmado pela diretoria para 2017. Antes dele, o São Paulo já havia acertado com o goleiro Sidão, o meia Wellington Nem e o atacante Neilton. As primeiras atividades de Rogério Ceni como treinador parecem estar agradando os jogadores do São Paulo.

Palmeiras é o quinto uniforme da Adidas mais vendido no mundo, atrás apenas dos gigantes europeus Real Madrid, Milan, Chelsea e Bayern de Munique. O sonho do Verdão continua sendo o centroavante Lucas Pratto, do Atlético/MG. O último reforço foi o zagueiro Antônio Carlos, da Ponte Preta .

O atacante Bruno Moraes deixou o Santa Cruz e acertou com o Dibba Al Fujairah, dos Emirados Arabes Unidos. O jogador, que marcou 11 gols na última temporada pelo time pernambucano, acertou um contrato de cinco meses com a nova equipe.

Pela primeira vez eu assisti o programa Resenha da ESPN por completo. Motivo: a presença de Ronaldo Fenômeno. Foi espetacular. O gordinho é fera em todos os sentidos. Bom papo, grandes histórias e uma alegria contagiante. É aquele típico entrevistado que você fica o dia todo vendo e não enjoa. Sou fã do Fenômeno.

Santos confirmou que fará um amistoso para apresentar o elenco para a torcida. O adversário será o Kenitra, do Marrocos. O jogo faz parte de uma negociação com a Royal Air Maroc, companhia aérea que patrocina o Peixe. O duelo acontecerá no dia 29 de janeiro, no Pacaembu.

A Chapecoense divulgou o valor dos ingressos para o amistoso com o Palmeiras, no dia 21, na Arena Condá, com aumento dos preços em relação à média do ano passado. Para o primeiro jogo do time em casa depois da tragédia aérea de novembro, na Colômbia, a diretoria fixou os valores entre R$ 80 e R$ 100. Toda a renda será revertida aos catarinenses.

Aliás, o repórter Rafael Henzel, um dos sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense, usou sua conta no Twitter para afirmar que o time de Chapecó recebeu apenas R$ 220 mil até agora em doações. E olha que prometeram milhões e milhões em ajuda.

Volante Rithely, alvo do Corinthians, renovou seu contrato com o Sport até 2022. Para o seu lugar o Timão contratou seu companheiro de time, Paulo Roberto.

Hoje pela segunda fase da Copa São Paulo de Juniores: 15h30 – Santos x Flamengo de Guarulhos, em Barueri e às 18h45 – Corinthians x Mantiqueira, em Taubaté.

O atacante Roberto Firmino terminou 2016 no prejuízo. Segundo informações do jornal The Guardian, o jogador brasileiro do Liverpool teve a casa assaltada às vésperas de Natal e perdeu cerca de 70 mil libras (cerca de R$ 276 mil) entre relógios, joias e roupas. De acordo com a publicação, Firmino havia saído de casa com sua mulher e suas duas filhas quando o furto ocorreu.

O ano não começou bem para Lionel Messi. Primeiro, o craque do Barcelona perdeu o título de melhor jogador do mundo para Cristiano Ronaldo. Depois, viu sua estátua em Bueno Aires ser cortada ao meio por um vândalo. A estátua fica no Paseo de la Gloria que homenageia grandes esportistas argentinos.

A Fifa confirmou que a Copa do Mundo passará a contar com 48 seleções a partir de 2026. A alteração foi aprovada por unanimidade pelo Comitê Executivo. Ainda não há informações de como as novas vagas serão distribuídas pelas confederações. O torneio passará a ter 16 grupos com três seleções cada, ao invés das oito chaves atuais, cada uma com quatro equipes.

Em Doha, no Catar, para uma série de amistosos, o Shanghsaai SIPG começou com o pé direito e com gol do estreante Oscar. Vestindo a camisa 8, o meia brasileiro entrou no segundo tempo, quando o placar ainda estava em 0 a 0, e marcou o primeiro gol dos chineses na vitória por 2 a 1 sobre o Al-Batin, da Arábia Saudita.

Brasileiro Thomaz Bellucci não começou bem a temporada de 2017. O tenista caiu logo em sua estreia na primeira competição disputada no ano. No domingo, foi derrotado pelo francês Nicolas Mahut, número 39 do mundo, na rodada inicial do Torneio de Sydney, na Austrália, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2). Número 61 do mundo, Bellucci perdeu apenas pela primeira vez para este adversário.

Curiosidade do dia: Tanto Pelé quanto Maradona nunca ganharam a Copa América. O argentino Messi já participou três vezes da competição e também nunca ganhou.