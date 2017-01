Após meses, prefeitura de Rio Claro volta a limpar o cemitério municipal

O entorno do cemitério municipal é um dos pontos críticos do município em termos de limpeza, e por isso está no foco do novo governo nesses primeiros dias de trabalho

Muito lixo, sujeira e mato alto. Essa foi a situação encontrada pela nova administração de Rio Claro no cemitério municipal São João Batista, que desde a terça-feira (10) está recebendo ampla ação de limpeza providenciada pela prefeitura. “Começamos pela área externa e ainda nesta semana devemos iniciar a limpeza dentro do cemitério”, explica Sérgio Christofoletti, da Secretaria Municipal de Administração.

O entorno do cemitério municipal é um dos pontos críticos do município em termos de limpeza, e por isso está no foco do novo governo nesses primeiros dias de trabalho. Muitas pessoas deixam lixo e material velho encostado nos muros do terreno, o que atrapalha a conservação da limpeza pública. Além disso, havia muito mato nas calçadas.

O mutirão de limpeza está sendo feito pelos próprios servidores do cemitério. A equipe tem dez pessoas e há muito trabalho a fazer, principalmente na área interna, onde inclusive existe acúmulo de lixo do período de Finados do ano passado. O mato alto, há meses sem ser podado, é outro problema no interior do cemitério.

Uma das preocupações da nova administração é reduzir o risco de criadouros do Aedes aegypti, principalmente neste período de chuvas. O mosquito, que se reproduz em acúmulos de água parada, é transmissor da dengue, zika vírus, febre amarela e chikungunya.