Ana Lucia Missaglia Guarnieri

A partir de 1878, nos USA, e pela Constituição de 1891, no Brasil, passou a vigorar a doutrina política legal da separação entre a Religião e o Estado.

Se para Rui Barbosa que participou desta doutrina resultaram essas tremendas palavras -“De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça. De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto” – o que se poderia dizer, hoje, sobre a mentira, a corrupção, a injustiça? Da eleição através da crença popular (indevida segundo a própria lei política) e de seu descarte, logo após o objetivo conseguido?

Talvez a eleição de Trump seja a resposta proporcional à “modesta” conclusão de Rui Barbosa.

Sim, porque uma vez descoberto ”o inferno do átomo”, Hiroshima foi destruída em segundos(reconstruída, em 1929, com apoio do governo) e, hoje, a humanidade se vê ameaçada pela aliança de Trump com a Rússia, cujos poderes podem acabar com a Terra pela guerra nuclear (a Terceira e última) como se acabou com Hiroshima, resultado prático do separar-se de Deus, o Senhor do Universo.

Vigiai e orai”… “A terra é seu navio”, dizia a pequena-grande mística da França, Santa Terezinha, ao entregar sua vida ao MENINO-JESUS. Estamos todos no mesmo barco e “a humildade é a Verdade”.

No tempo da Palavra, o Filho do Deus Vivo, encarnado em Cristo, disse a Pilatos que nenhum poder teria se não lhe fosse dado do Alto e, daquele momento em diante, Pilatos queria libertá-lo ( e, com Ele, os que são escravos, oprimidos…O poder tem pressa de acabar com a História, desautorizar o que vem de Deus).

No tempo da Palavra, Pentecostes (ou a descida do Espírito Santo) envolve os apóstolos que, em diversas línguas, se exprimem , na mesma linguagem: a do Amor, que edifica, constrói. Longe da Torre de Babel, que pratica a destruição PER OMNIA SECULA SECULORUM

A luta de classes sempre marcou, desde o início, a civilização do povo brasileiro, através da literatura de informação e das seguintes, que tratam da questão. Hoje, mais que nunca, há necessidade de não extinguir as classes sociais, mas de restabelecer a paz entre as mesmas. (Diversos e profundos estudiosos sobre o assunto concordam que a paz vale mais que tudo, reforçando a identidade de Cristo: “Eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá”).

Leo Uberman, jornalista e escritor, faz o caminho de ida e de volta na economia que diz respeito à aproximação de classes. Escreveu ele que o lucro a mais é indevido bem como a procura pelo mais barato, citando Cristo: “é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus” , ou seja, onde há riqueza acumulada, ilicitamente, está a explicação à falta de pão na mesa do pobre (o excesso do material embarga o acesso ao imaterial, impedindo o necessário ao marginalizado, dificultando também seu encontro com Deus).

Não é sem razão que, no Brasil, o estudo da doutrina kardecista foi adotado em Faculdades como USP e UNICAMP de projeção internacional no campo do conhecimento, que prepara o ser humano para viver a integralidade da sua pessoa à imagem e semelhança de Deus.

E lembrando-se da Imprensa (o quarto poder) Carl Gustav Young definiu o jornalismo como a vivência do presente, no dia-a-dia. Daí a importância extrema do seu papel na formação da opinião pública, da definição da sua ideologia, política ou apolítica, servir ao povo ou servir-se do povo, contribuir para a construção ou destruição, assumir a veracidade dos fatos que anuncia.

No tempo da Palavra, há cerca de 4 décadas, preparei as crianças da Capela Nossa Senhora das Graças à Primeira Comunhão, seu primeiro encontro com o Senhor Eucarístico e, aprovadas, após a confissão com Côn. Gilberto, procuraram-me para agradecer, chamando-me de Irmã (!!!).Foi um dos mais belos momentos que tive ao perceberem que tentei falar-lhes do Amor de Jesus.

No tempo da Palavra, há uma semana, com mais de 80 mil compatilhações, pelas redes, o mundo se comoveu com Sereno, o cavalo de estimação de Wagner Figueiredo de Lima, vaqueiro de 34 anos e funcionário da Prefeitura de Cajazeiras (Paraíba, NE) morto em acidente de moto e velado por seu cavalo que dele se despediu “chorando” sobre o caixão, olhar triste e suplicante, com gestos inusitados a uma “separação”. Deus está à frente dos que O amam e presenteia os bons de cada geração.