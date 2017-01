Prefeitura volta a fornecer café da manhã aos servidores

“É um direito de vocês, que nós estamos respeitando, numa pequena demonstração de como pretendemos tratar o funcionalismo”, disse o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, aos funcionários da Fábrica de Artefatos de Cimento, no início da manhã de segunda-feira (9).

O prefeito tomou café com os servidores, conversou com eles e pediu empenho de todos para colaborarem no trabalho de manutenção da cidade. “Sabemos que é uma tarefa difícil, mas, com o apoio de todos, vamos conseguir tirar a cidade deste abandono”, afirmou.

De acordo com Sérgio Christofoletti, diretor de administração, a prefeitura renegociou dívidas com o fornecedor, que concordou em voltar a fornecer leite e café para mais de 1.500 servidores. Os trabalhadores apoiaram a iniciativa. “Facilita a nossa vida, com um tempinho a mais para chegar ao serviço e é também um momento de colocar a conversa em dia”, afirmou Odair Moreira Franco, funcionário há 14 anos.

O vice-prefeito Marco Antonio Bellagamba, que também participou do café da manhã, frisou que a administração municipal vai se empenhar para valorizar o funcionalismo e pediu um voto de confiança de todos neste início de trabalho. “Estamos colocando a casa em ordem e isto não é feito de uma hora para outra”, disse.