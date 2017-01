Prefeitura e PM anunciam ações para segurança no município

O anúncio foi feito pelo Major Rodrigo Arena em nome do comandante do CPI-9 (Comando de Policiamento Interior), coronel Érico Hammerschmidt Júnior. De imediato, haverá mais policiais para rondas ostensivas a pé na região central da cidade, trabalho que será realizado por soldados em formação já a partir do próximo fim de semana.

O major informou ainda que mais duas motos da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) serão deslocadas de outros batalhões para Rio Claro. A PM também irá reativar as operações da Força Tática com o apoio dos batalhões de municípios vizinhos que deverão ceder uma ou duas viaturas para atuar na cidade.

As ações anunciadas pela Polícia Militar atendem pedido feito pelo prefeito João Teixeira Junior, Juninho da Padaria, ao coronel Érico Hammerschmidt Júnior, comandante do CPI-9, na última sexta-feira (6). Juninho destacou que esse é um primeiro passo para melhorar a sensação de segurança no município. O prefeito destacou a importância da união entre os poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e as instituições (Polícias Civil, Militar e Rodoviária e Guarda Municipal) para atingir esse objetivo, e reafirmou sua disposição em conseguir levar a Companhia da Polícia Militar para prédio na região central da cidade.

O vice-prefeito e secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, informou que está estudando medidas para aumentar as atividades operacionais da Guarda Municipal. Também está sendo analisada a criação de um posto da GCM próximo ao terminal rodoviário e a interligação das câmeras de monitoramento ao sistema do governo estadual.

O juiz Cláudio Pavão, diretor do Fórum de Rio Claro, ressaltou que a melhoria da segurança envolve ações comuns de todas as instituições e também da comunidade. O deputado Aldo Demarchi reforçou a necessidade de ações práticas das instituições.

A reunião realizada no gabinete do Paço Municipal contou com a presença do secretário de Esportes e Turismo, Ronald Penteado; do diretor de Segurança, Luiz Alberto Irikura; dos oficiais da PM: Capitão Barreto – Comandante da 1ª Cia., Capitão Bovo, Major Rogério, Capitão André e Tenente Flora da Polícia Rodoviária; além dos vereadores Adriano La Torre, Carol Gomes, Paulo Guedes, Luciano Bonsucesso, Julinho Lopes, Seron do Proerd, José Pereira dos Santos, Hernani Leonhardt, Irander Augusto, Thiago Japonês e Yves Carbinatti.