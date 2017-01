Posse do novo reitor e vice – reitor da Unesp

Perfil do novo Reitor:

Sandro Roberto Valentini

Formado em Farmácia-Bioquímica pela Unesp. Ingressou na Unesp como auxiliar de ensino em 1987. Mestrado em Microbiologia e Imunologia pela Unifesp, doutorado em Bioquímica pela USP, doutorado Sanduíche no Massachusetts Institute of Technology – MIT/EUA, pós-doutorado na Harvard University/EUA, livre-docente em Microbiologia e professor titular em Microbiologia e Biologia Molecular. Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1D.



Autor de 75 artigos completos em periódicos indexados e 225 resumos publicados em anais de eventos científicos. Coordenou 27 projetos de pesquisa com financiamento de agências de fomento, com destaque para um Jovem Pesquisador e dois temáticos, financiados pela Fapesp. Participou como pesquisador responsável de dois projetos no programa Genoma da Fapesp. Supervisionou 10 estágios de pós-doutorado e concluiu a orientação de 40 trabalhos de iniciação científica, cinco dissertações de mestrado e 12 teses de doutorado. Foi tutor do Grupo PET – Farmácia.



Participou de uma das reformas curriculares do curso de Farmácia-Bioquímica e da concepção e da viabilização do curso de graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Foi diretor e atualmente é co-editor da Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada. Membro da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular – SBBq. Eleito vice-chair (2017) e chair (2019) da Gordon Research Conference on Polyamines, nos Estados Unidos.



Foi vice-diretor e diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF), câmpus de Araraquara. Atuou como presidente da Comissão de Custeio e como vice-presidente e presidente do Fórum de Diretores da Unesp. Participou da revisão dos parâmetros de subquadro, incluindo a reorganização de seções na estrutura administrativa da universidade. Atuou também como membro da Comissão de Avaliação da Capes, na área de Farmácia. Coordena o programa de pós-graduação em Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia e atua como membro da Câmara Central de Pós-Graduação (CCPG) e do Conselho Universitário da Unesp.



Perfil do Vice-Reitor

Sergio Roberto Nobre

Formado em Matemática pela Unicamp. Ingressou na Unesp como auxiliar de ensino em 1986. Mestrado em Educação Matemática pela Unesp, doutorado em História da Matemática pela Universidade de Leipzig/Alemanha, pós-doutorado na Ludwig-Maximilians-Universität Munique/Alemanha, livre-docente e professor titular em História da Matemática.



É membro efetivo da Academia Internacional de História da Ciência, Paris/França e editor da Revista Brasileira de História da Matemática. Foi aprendiz de mecânica-geral no Senai e ferramenteiro matrizeiro na Robert Bosch do Brasil. Trabalhou como Instrutor de mecânica-geral e professor de Desenho Técnico Industrial na Escola Senai. Foi professor de matemática na rede de ensino particular de Campinas. Foi Tutor do Grupo PET – Matemática, pesquisador convidado do Max-Planck-Institut, Berlin/Alemanha e coordenador local do Procad – Rede de Cooperação Acadêmica em Educação Matemática e História da Matemática UFRN/Unesp.



Membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), da Sociedade Brasileira de História da Ciência (SBHC) e da Sociedade Brasileira de História da Matemática (SBHMat). Autor de 18 artigos completos em periódicos, três livros, 11 capítulos de livros e 23 trabalhos completos publicados em anais de eventos. Organizou sete livros e é responsável pela publicação da Revista Brasileira de História da Matemática. Supervisionou um estágio de pós-doutorado. Concluiu a orientação de 19 trabalhos de Iniciação Científica, 17 dissertações de mestrado e 13 teses de doutorado.



É diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE), Câmpus de Rio Claro. Membro do Comitê Executivo da Comissão Internacional de História da Matemática. Foi vice-diretor do IGCE, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática do IGCE, membro da Comissão de Avaliação da Capes, na área de Educação, secretário-geral e presidente da Sociedade Brasileira de História da Matemática, Presidente da Comissão de Custeio da Unesp e Presidente dos Fóruns de Vice-Diretores e de Diretores da Unesp. (fonte – Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp)