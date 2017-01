Polícia militar prende criminoso por receptação e recupera motocicleta

Durante patrulhamento no bairro Bosques do Rio Claro, os policiais avistaram uma pessoa conduzindo uma motocicleta, sem o emplacamento, em atitude suspeita, e após realizarem a abordagem e consultarem os dados do veículo, constataram que se tratava de produto de furto.

Na sequência conduziram o criminoso ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência.