Polícia militar prende criminoso em flagrante por roubo a veículo que vende botijões de gás

Durante patrulhamento, no Jardim Hipódromo, os policiais da equipe de ROCAM, receberam informações de que havia ocorrido o roubo de um veículo utilizado para comercialização de gás de cozinha, e após serem informados sobre as características do infrator, em uma ação rápida, o localizaram. Ao ser submetido à busca pessoal foi encontrado um revólver com a numeração suprimida, sendo recuperado o veículo, 14 (quatorze) botijões de gás de cozinha e o dinheiro subtraído.

Na sequência o criminoso foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.