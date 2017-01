Guarda civil localiza veículo incendiado

Por volta das 07h30 da manhã de segunda-feira, 09/01/2017, a viatura 4.86 da Guarda Civil com os GCMs Ferraz e Andrade em patrulhamento pela Av. dos Estudantes, nas proximidades da Rodovia SP 191, na Área Rural, ao adentrarem a um canavial, localizaram um veículo de marca GM totalmente carbonizado impossibilitando sua identificação, pois as placas e os números do chassi ficaram ilegíveis. O veículo foi removido ao Plantão Policial, onde foi registrado o BO/PC nº 310/2017, natureza Localização/Apreensão de Objeto e RO/GCM nº 30.