Guarda Civil depara com motocicleta roubada pelo Jardim Brasilia II

Na noite de Sábado 07/01 por volta dás 22h a Vtr 436 com os Gcms Palma, De Souza , Ritter e Rafael ao efetuar deslocamento para apoio a Vtr 484 pelo bairro JD Brasilia ll depararam com a motocicleta CB 300 vermelha com emplacamento DVF 9403 aparentemente abandonada onde verificou-se que a mesma estava sem o lacre. Ao consultar este emplacamento através do sistema INFOSEG da Gcm constou uma motocicleta Suzuki de cor azul com queixa de furto. Conduzida ao plantão policial ( Guincho São Lucas) foi feita nova pesquisa pelo número do chassi e constou o emplacamento correto que seria EKG 8484 Honda / CB 300 R de cor vermelha ano 2011 de Rio Claro com queixa de roubo. A Autoridade presente elaborou BOPC 272/2017 juntamente com o Auto de Exibição e Apreensão.