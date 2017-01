Coluna Edmar Ferreira

O Rio Claro despediu-se da Copa São Paulo de Juniores como uma nova derrota. E foi de virada: 3 x 1 para o líder Batatais, que ao contrário do Azulão, venceu seus três jogos. O único gol do Azulão foi marcado pelo centroavante Matheus Alves.

Aliás, existem fortes rumores de que essa parceria do Sub-20 não deverá continuar no Rio Claro FC. Não haveria a renovação de contrato. Nesse caso, esses empresários poderão levar o time para Limeira, uma vez que a Internacional ainda não renovou com Osmar Cetin, que há muito tempo cuida da base do alvinegro.

No profissional, o atacante Lucas Xavier deixou o Rio Claro FC e acertou com um time da Segunda Divisão do México. Para o seu lugar foram contratados Danilo Lopes, do Goiás e Gil, ex-São Bernardo, Bragantino e futebol coreano. O zagueiro Diego Augusto, ex-Anapolina, também chegou. Mais dois atacantes devem ser contratados para a Série A-2.

Velo Clube segue fazendo sua pré-temporada em Ilhabela, terra do técnico Álvaro Gaia. Em um amistoso realizado no domingo contra a seleção local, o rubro-verde goleou por 4 a 0, gols de Flávio Carioca (2), Gustavo Silva e Leandro Costa.

O Velo iniciou com: Marcelo Bonan; Mizael, Thiago Bernardi, Edson Rocha e Adriano Garça, Niander, Léo, Paulinho e Felipe Piovesan; André Luiz e Flávio Carioca. Entraram no segundo tempo: João Paulo, Felipe Tavares, Flavinho, Gustavo Silva, Leandro Costa e Júlio Madureira. O time ficará em Ilhabela até o dia 14.

Pela Copa São Paulo de Juniores estarei em São Carlos hoje às 19h. O Independente enfrenta o time da casa pela segunda fase. O Galo, do técnico Piá, avançou de forma invicta, vencendo Rio Branco (2 x 1) e Fortaleza (1 x 0) e empatando com o Botafogo/SP (0 x 0).

Já o meu Vasco da Gama jogará em Limeira esta tarde. O Cruz de Malta, que ficou em segundo lugar do Grupo 9 (São Carlos), enfrenta o Botafogo/SP, às 16h, no Pradão. A entrada é franca. Vascaínos de toda a região estarão presentes no estádio do Independente.

Os quatro grandes de São Paulo avançaram para a segunda fase da Copinha. Hoje, às 18h45, o São Paulo enfrenta a Chapecoense, em Capivari e às 21h, tem Palmeiras e Sport, em Araraquara. Amanhã, às 15h30, o Santos encara o Flamengo de Guarulhos, em Barueri e às 18h45, o Corinthians pega o Mantiqueira, em Taubaté.

O volante Gabriel Pitbull, ex-Palmeiras, é o novo reforço do Corinthians. O Timão pagará R$ 7 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador, que pertence ao Monte Azul, time que disputará a Série A-3 do Campeonato Paulista. O atleta, que realizou exames médicos ontem, assinará um contrato de quatro temporadas. O Genoa, da Itália, também negociava com os empresários do jogador.

É estável o estado de saúde do atacante Michael, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo América/MG, tendo marcado três gols, um deles no São Paulo. O jogador, que pertence ao Fluminense, sofreu um acidente ontem na região de São José do Rio Preto. Segundo informações, o goleador estava no banco do passageiro, quando seu veículo colidiu com uma vaca que estava na pista. Michael está internado na UTI, sedado e entubado.

Depois de 41 dias do acidente com o avião da Chapecoense, que matou 71 pessoas no último dia 29 de novembro, o radialista Rafael Henzel voltou ao trabalho. Um dos seis sobreviventes da tragédia na Colômbia, ele participou ontem do programa “Som e Café News”, da rádio Oeste Capital, de Chapecó, ao lado de Ory Rodrigues.

Durante o programa, Rafael Henzel relembrou detalhes do acidente, agradeceu o carinho que recebeu de todos e, como não poderia ser diferente, comentou sobre como como foi a sensação de voltar ao trabalho. “Não é uma coisa muito fácil, mas Deus preservou meu intelecto, minha voz, para que eu pudesse voltar a trabalhar”, comentou o radialista.

Ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez disse ontem ser contra o impeachment do atual mandatário, Roberto de Andrade. Apesar de não concordar com algumas atitudes do cartola, Andrés acredita que o afastamento de Andrade fará mal para a imagem do clube.

Muito merecida a escolha de Cristiano Ronaldo na FIFA. Foi o ano dele, com 55 gols em 57 jogos, 17 assistências e quatro títulos. Achei injusto apenas Marlone não vencer o Prêmio Puskás. O gol do meia corintiano foi muito mais bonito que o do malaio.

Marta, de 30 anos, pode jogar no Real Madrid. O time espanhol pretende montar um super time e colocou a brasileira na lista de prioridades. Atualmente, a craque defende as cores do Rosengard, da Suécia, que disputará as quartas de final da Liga dos Campeões justamente contra o maior rival dos Merengues: o Barcelona.

Uma reunião entre os dirigentes de cada continente do mundo fechou, informalmente, um acordo para a maior expansão da Copa do Mundo em sua história. A partir de 2026 serão 48 seleções e não 32 como é o modelo atual. A decisão será confirmada hoje, em Zurique.

Com novas seleções, a FIFA teria uma renda elevada a um recorde de R$ 21 bilhões (US$ 6,5 bilhões). Em comparação ao Mundial da Rússia, em 2018, o aumento seria de US$ 1 bilhão e 35% acima do que obteve na Copa de 2014 no Brasil.

Curiosidade do dia: A Portuguesa de Desportos jamais disputou uma Taça Libertadores, no entanto, Bangu, São Caetano, Paraná Clube, Juventude, Paysandu, Paulista de Jundiaí e Santo André já tiveram esse gostinho.