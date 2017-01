José Campos assume o comando do Executivo ipeunense

O prefeito começou cedo com reuniões nos diversos setores da municipalidade com o objetivo de verificar quais são as possibilidades de melhoria da estrutura já existente, de acordo com as condições físicas e financeiras, e também do quadro de servidores municipais.

Para o prefeito José Campos, esse primeiro ano de governo será de cautela. “Embora estejamos assumido a Prefeitura com suas contas em dia, tanto com os fornecedores quanto com os servidores, é preciso cautela diante de um cenário econômico tão desfavorável, com a acentuada queda nos repasses dos governos estadual e federal”, esclareceu.

Ele ressalta que as projeções em nível nacional não são muito positivas para os municípios, por isso o modelo administrativo terá um perfil muito mais técnico. “Temos que iniciar com cautela para que as adequações possam ser feitas de forma proativa e consciente. Sabemos que teremos um grande desafio pela frente, mas daremos o nosso melhor para honrar a confiança depositada pela nossa população”, destacou o novo chefe do executivo ipeunense.