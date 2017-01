Estados Unidos: Destin, Flórida: uma cidade com praias de areia cor de açúcar

E. Cortez

A Flórida é um estado muito privilegiado quando o quesito é natureza. Por esta razão, os turistas não param de descobrir novos destinos por aqui. Um exemplo é a cidade de Destin, detentora de algumas das praias mais lindas dos Estados Unidos e que fica na região noroeste do estado, conhecida como Esmerald Coast, na área da Flórida Panhandle. E a maioria dos visitantes de Destin vem aqui por uma razão: as praias de areias finas e águas verdes cristalinas.

Aliás, a cor tão branca da areia por aqui se destaca como o grande diferencial em relação a outras praias da Flórida: parece que estamos caminhando sobre finíssimos e alvos flocos de açúcar.

Por aqui também, além de nadar nas águas cor de esmeralda e temperatura morna do Golfo, você também pode aproveitar os diversos campos de golfe ou pescar, seja do cais ou de um barco.

Um dos destinos na cidade é o Henderson Beach State Park – que além de sua atmosfera descontraída, tem a mais característica praia com areia cor de açúcar. Simplesmente incrível!

A areia clara oferece uma temperatura mais fresca nos dias mais ensolarados do verão e dá às águas cristalinas um tom esmeralda lindo de apreciar.

Já o parque oferece um ambiente mais tranquilo e natural se comparado às praias mais perto dos resorts. Além da praia, o parque oferece trilhas, locais com estrutura para fazer churrasco e piqueniques e áreas para campping.

Uma outra atração em Destin é a Crystal Beach. Situada no Golfo do México, Crystal Beach é frequentemente elogiada pelos visitantes por suas areias claras e águas cristalinas, além da limpeza da praia que chama a atenção de quem passa por lá.

Em Crystal Beach é fácil encontrar casas de veraneio e se você estiver viajando com um grupo grande e não quer gastar uma pequena fortuna em vários quartos de hotel, considere alugar uma dessas casas..

A praia é aberta do amanhecer ao anoitecer e oferece um pavilhão com banheiros, chuveiros, mesas de piquenique e estacionamento.

A recomendação para quem quer conhecer esse paraíso é mesmo passar alguns dias em Destin e relaxar muito. Por aqui nada de agito ou badalação!