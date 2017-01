Conab sinaliza doação de área para Secretaria de Agricultura

A doação deve ser realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), proprietária do espaço. Essa informação foi transmitida ao prefeito João Teixeira Junior, Juninho da Padaria, em reunião realizada na última quinta-feira (05) com Alfredo Luiz Brienza Coli, técnico responsável da empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura.

A iniciativa da doação da área partiu da deputada federal Renata Abreu (PTN) que solicitou que o representante da Conab e membros de seu partido realizassem uma visita ao prefeito de Rio Claro para informá-lo do fato. Outro assunto abordado no encontro foi a doação de mantimentos, como arroz e feijão, por meio do banco de alimentos.

Para concluir a doação da área o município precisa encaminhar um ofício para a Conab. Participaram também da reunião o secretario municipal de Agricultura, Emílio Cerri, a presidente do Fundo Social de Solidariedade do município Paula Silveira Costa, Edmilson Silva (Coordenador Regional do PTN) e Davi Risteri (Presidente do PTN de Rio Claro).

“Recebemos com carinho essa notícia da doação do espaço. É esse tipo de iniciativa que o município precisa”, disse Juninho.

Para Emílio Cerri, a permanência no local é de suma importância devido ao impasse que ocorria com eventual necessidade de deixar aquela área. “No espaço além da secretaria funciona uma sala do Incra, Cooperativa e o Programa de Aquisição de Alimentos (PPA), além disso os produtores rurais vêem o lugar como a sua casa”, explicou.