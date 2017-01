Terminal de ônibus urbano de Rio Claro recebe melhorias

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, esteve no local na quinta-feira (5) com o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, para verificar as condições atuais do serviço. “São necessárias melhorias no acolhimento aos usuários, sobretudo no que diz respeito à segurança”, comentou o prefeito, após conversar com pessoas que estavam naquele local.



Entre os problemas encontrados no terminal de ônibus urbano estão as condições de limpeza e manutenção das instalações. Os usuários também reclamam da presença de pessoas em situação de rua que circulam pelo local. “Vamos dar atenção a cada um desses aspectos para que o terminal tenha condições de melhor receber as milhares de pessoas que circulam por aqui diariamente”, disse Juninho. A moradora Sueli Inácio de Oliveira aprovou iniciativa. “A gente estava se sentindo abandonada”.

O terminal de ônibus urbano de Rio Claro fica na Rua 1 entre as avenidas 3 e 4, Centro, ao longo do muro que delimita o prédio centenário da antiga estação ferroviária. O local é a parada de todas as linhas de ônibus circulares do município e por isso recebe pessoas de todas as regiões da cidade durante todo o dia e noite.

O vereador Seron do Proerd também acompanhou a vistoria no terminal de ônibus.