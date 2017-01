Luau de Verão no Sesc Piracicaba traz shows gratuitos às sextas-feiras

A cada sexta-feira, um estilo musical contempla a estação, os gêneros musicais e o encontro com o público em apresentações que começam às 19h no palco do Parque Lúdico da unidade. A entrada é gratuita.

Para a primeira sexta-feira do mês, neste dia 6/1, a dupla de rappers Daniel Garnet & Peqnoha presentam o álbum Avise o Mundo, que está na lista dos 30 mais relevantes do rap nacional em 2015; no dia 13/1, a banda Rabo Jah Raia traz o clássico do reggae nacional e internacional; para o dia 20/1, com uma roupagem acústica e estilo “pé na areia”, o grupo piracicabano Os Republicados traz repertório de David Bowie, Beatles, Stones, Janis Joplin e Amy Winehouse, além de medalhões nacionais como Rita Lee, Cazuza e Roberto Carlos; e para 27/1, a banda Rio Grande, com dois discos lançados e o terceiro em fase final, traz seu blues autoral e também clássicos com participações de Carol Laudissi e Rodrigo Belloni.

Em fevereiro, a programação terá forró, samba, MPB e jazz.

Daniel Garnet & Peqnoh – dia 6/1: Daniel Garnet & Peqnoh trabalham juntos desde 2009 na elaboração do evento Batalha Central, ponto de encontro dos amantes do rap da região de Piracicaba que teve seu aniversário de sete anos comemorado na unidade do Sesc local em 2016. Avise o Mundo, primeiro álbum de estúdio da dupla Daniel Garnet & Peqnoh, foi lançado oficialmente em 2015 e reúne 17 faixas com letras que percorrem da crítica social e assuntos sobre a vida cotidiana, até a interação com a plateia através do rap de improviso. “Avise o Mundo” chegou primeiramente em sua versão digital no Itunes e Google Play e em grande parte dos serviços de streaming online, sendo lançado em primeira mão no Programa Manos & Minas da TV Cultura. Em janeiro de 2016, o álbum foi selecionado para integrar a lista dos 30 melhores álbuns brasileiros do rap lançados em 2015, pelo site “Noticiário Periférico”, portal especializado no estilo musical e na cultura hip-hop.

Vídeo: https://youtu.be/C3VdlJWmA2Q?t=9s

* Rabo Jah Raia – dia 13/1: Com mais de 15 anos de estrada, a banda piracicabana traz por meio do reggae misturado com solos de guitarra, uma mensagem positiva, pregando o valor da amizade e do amor ao próximo. Depois do sucesso do primeiro CD “Guerreiros do roots” em todo o interior paulista, a banda ganhou tanto a crítica como o público; se apresentou em festivais de reggae para mais de 10 mil pessoas; já dividiu palco de artistas da música brasileira como Natiruts, Planta e Raiz, Cássia Eller e Paralamas do Sucesso e apresenta também as recentes produções como a música e o clipe ‘Deixa o Dia Amanhecer’. A banda Rabo Jah Raia é formada por Rodrigo de Marco (voz), Juca (guitarra), Mauricio de Oliveira (baixo), Georges (bateria), e Eduardo e Fabinho nos metais.

Vídeo: https://youtu.be/IKxSPbbrNNc?list=PL2FB5EC66FAEDEBB4