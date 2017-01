Junta convoca jovens para alistamento militar em Ipeúna

Os jovens do sexo masculino nascidos no ano de 1999 devem procurar a Junta de Serviço Militar em Ipeúna para efetuarem o alistamento militar. O período de alistamento vai até 30 de junho

A Junta de Serviço Militar está localizada no Paço Municipal e o horário de atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30. Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone 3576.9000.

O Serviço Militar é obrigatório no Brasil para todos os jovens que completam 18 anos. A documentação exigida para apresentar-se à Junta é a certidão de nascimento, RG, comprovante de residência, comprovante escolar e duas fotos 3×4 recentes.

Todos os jovens residentes em Ipeúna que se alistam no município são dispensados do serviço militar por não haver unidade militar na cidade e, convocados, posteriormente, para receber o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI).

Por isso, mesmo aqueles que completaram 18 anos em 2015 e ainda não providenciaram o alistamento devem comparecer à Junta para regularizar a situação militar. Jovens que não se alistam no Serviço Militar ficam impossibilitados de solicitar a emissão de documentos como o título de eleitor e CPF.