Falta de energia no fim de semana também desperdiçou 2.600 kg de carne

Os problemas encontrados pela nova administração municipal no primeiro dia de trabalho foram maiores do que inicialmente imaginado

Falha no fornecimento de energia elétrica afetou um lote com mais de 22 mil doses de vacina, conforme divulgado já na segunda-feira (2). Na tarde dessa quarta-feira (4), pelo mesmo motivo outra perda foi confirmada: mais de 2.600 quilos de carne da merenda escolar.

Tanto os refrigeradores que guardam as vacinas, como a câmera fria que armazena as carnes, estão localizados no Núcleo Administrativo Municipal (NAM), local que sofreu a pane de energia. Os refrigeradores têm gerador de energia, que também falhou. A câmera fria não dispõe de geradores.



A Vigilância Sanitária e o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) foram acionados e constataram que, em razão das mais de 30 horas sem resfriamento, toda carne estava imprópria para consumo. O material, suficiente para dois dias de merenda, foi descartado no aterro sanitário.

A Secretaria Municipal de Educação já está providenciando compra de novos produtos de maneira a não comprometer o atendimento aos estudantes no retorno às aulas em fevereiro. No setor de saúde não houve falta de vacinas, pois as unidades de saúde tinham vacinas em estoque.

“Imediatamente tomamos as providências para que a comunidade não fosse prejudicada e determinamos a apuração das responsabilidades”, afirmou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que acompanhou o assunto ao lado de seus secretários municipais Djair Cláudio Francisco (da Saúde), Adriano Moreira (da Educação) e Rodrigo Raghiante (Procurador Geral).