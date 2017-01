Em apenas cinco dias, três armas são apreendidas pela PM em Rio Claro

Durante patrulhamento no Jardim Cidade Azul, os policiais receberam uma denúncia anônima, que relatava que um traficante de drogas estava em posse de uma arma de fogo nas imediações do bairro e após serem informados sobre as características do criminoso, o localizaram. Ao ser indagado sobre os fatos o infrator confessou que possuía uma arma de fogo, e após realizarem vistoria em sua residência, os policiais obtiveram sucesso em encontrar uma pistola cal. 380, 01 (um) carregador e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na sequência o adolescente foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo ouvido e liberado ao seu responsável.

No dia 31/12 um revólver foi apreendido com um infrator que estava sendo atendido na UPA, atingido por um disparo acidental e no dia 02/01 outro criminoso também foi preso, no Jardim Bela Vista, portando um revólver.