DESCOBRINDO UMA SOLUÇÃO MUITO MELHOR

Todo mundo tem algum tipo de problema, eu não sei qual é o seu. E não sei se você já resolveu. E também não sei se conhece alguém que teve este mesmo tipo de problema e já solucionou da melhor forma possível. O que eu sei é que como Albert Einstein já disse: “Um problema não pode ser resolvido no mesmo nível em que foi criado”., ou seja, devemos resolvê-lo em outro .

Você já mandou trocar as velas de seu carro algum dia, não é? O mecânico abre o capô do seu carro, pega uma chave, separa alguns fios, gira chave na vela e a substitui por uma nova e você sai com carro novo em folha.

Mas, imagine uma cena diferente: você chega à oficina, diz que precisa trocar uma vela do carro, e o mecânico começa a desparafusar o pneu da frente direita.

Seu primeiro pensamento será de pânico: o mecânico deve ter enlouquecido. Imediatamente você vai se por a esbravejar, protestando com veemência. Que não havia nada naquele pneu, que seu problema era uma vela, etc.

Pois bem. Há alguns dias assistindo uma reportagem sobre carros importados, um modelo inglês, para trocar as velas é necessário tirar um pneu dianteiro. Impressionante. Agora imagine o dono do carro como aquele, que não sabe da novidade e que, ao pedir ao mecânico que troque as velas, o assiste começar a tirar um pneu?

Aí está uma grande lição para todos nós. Procuramos a solução para um problema que nos aflige e a solução que encontramos nos parece totalmente sem sentido, incompreensível e absurda. Esperamos que a felicidade apareça de certo modo, sob determinado aspecto, saída de um determinado lugar, daquele que nos parece mais óbvio.. E quantas vezes a melhor solução surge de onde menos esperamos!

Às vezes procuramos a solução dos nossos problemas, discutindo o assunto em família, e a solução é encontrada numa simples troca de emprego. Procuramos a cura de uma doença, e a solução está numa mudança profunda em nossas atividades e em nosso modo de pensar.

A solução a aprender é: não nos cabe julgar o modo pelo qual nossos problemas possam ser resolvidos ou o modo como encontramos o Bem. O Universo é uma organização imensamente vasta e muito complexa. Jamais entenderemos todas as ramificações da Inteligência Criadora, nem sua intervenção em nossas vidas. Tudo o que podemos fazer é aceitar. Deus não comete erros!Ele acerta sempre!

E essa aceitação está contida numa verdade milenar: Jamais espere que seus problemas sejam resolvidos exatamente como você deseja. Não é você quem escolhe. É possível descobrir uma solução muito melhor, desde que você afaste toda e qualquer idéia pré concebida e abra seu coração e sua mente para a inspiração da Inteligência Criadora. O verdadeiro mestre vai à busca dos resultados, mas não se apega a eles.

Às vezes, será necessário tirar o pneu dianteiro para trocar uma vela, mas o resultado final será melhor que o previsto. Ou ainda trocar “uma vírgula por ponto e vírgula”. Vá em busca de seus resultados e confie na Inteligência Divina e permita que a solução surja. Seus problemas serão resolvidos com maior eficiência e menor esforço, sabendo que a vida sempre nos dá grandes lições. Pense nisso!

Dr. José Roberto Teixeira Leite é Cirurgião Dentista e Coach em Saúde

