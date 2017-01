Coluna Edmar Ferreira

O Corinthians queria a contratação de Rithely, mas acabou acertando com seu companheiro de meio de campo no Sport. O bom Paulo Roberto é o novo reforço do Timão. Mais um jogador desconhecido no Parque São Jorge. Culpa da má administração do senhor Roberto Andrade.

Santos acertou os detalhes para a contratação do atacante Hernán Barcos, ex-Palmeiras e Grêmio. O jogador deixou o Velez Sarsfield, da Argentina, e estava negociando também com o Atlético Nacional da Colômbia. Confesso, nunca vi graça nesse Barcos.

A mídia apontava Giovane Mário Jesus como a grande promessa do Santos nesta 48ª Copa São Paulo de Juniores. E ela estava coberta de razão. Com um gol do meia limeirense, o Peixe derrotou o Floresta/CE por 1 a 0 em sua estreia na competição. O jogo foi realizado na Arena Barueri.



Com esse resultado, o Santos, tricampeão da Copinha, liderança o Grupo 25 junto com o Osasco/Audax, que bateu o Rio Branco/AC por 2 a 1. As equipes voltam a campo amanhã. O Floresta enfrenta o Audax às 19h, enquanto o Santos encara o Rio Branco/AC às 20h.

Novo técnico do Palmeiras, Eduardo Baptista, de 46 anos, foi apresentado ontem na Academia de Futebol. Durante 40 minutos da primeira entrevista coletiva, falou bastante do quanto será cobrado por títulos. O ex-treinador da Ponte Preta assinou contrato por uma temporada e começa o trabalho com o elenco na próxima terça-feira, data da reapresentação dos jogadores.

Palmeiras demitiu ontem três profissionais do seu departamento médico, todos eles “velhos de casa”. Rubens Sampaio trabalhou no Verdão de 1997 a 2001 e em sua segunda passagem estava no clube desde 2006. Vinicius Martins prestava seus serviços no alviverde desde 1997, enquanto Otávio Vilhena estava no Verdão desde 2000.

O vínculo de Felipe Melo com o Palmeiras será de três anos, com salário fixo de aproximadamente R$ 350 mil. Mas os ganhos do atleta não vão se resumir apenas à remuneração mensal. O acordo prevê produtividade com base em número de partidas jogadas.

Segundo informações obtidas pela ESPN, se o Palmeiras chegar em todas as finais em 2017 e o atleta estiver em campo em todos os jogos, por exemplo, o bônus de Felipe Melo pode chegar a cerca de R$ 1,5 milhão. Além disso, está previsto o pagamento de luvas na casa de aproximados R$ 7,5 milhões, diluídas por todos os três anos de contrato.

Tava demorando para algum time grande sondar o zagueiro Juninho, que fez um ótimo Brasileirão pelo Coritiba. Prevendo a possibilidade de perder o colombiano Yerry Mina, o Palmeiras consultou o time paranaense. Esse seria um ótimo negócio.

O amistoso entre Chapecoense e Palmeiras foi confirmado para o dia 21 de janeiro, às 16h30, na Arena Condá. Será o primeiro jogo do time profissional de Chapecó após a tragédia com o avião que levava sua delegação para Medellín, na Colômbia, deixando 71 mortos. Detalhe: Verdão arcará com as despesas da viagem e abrirá mão da renda.

Volante Andrei Girotto, ex-Palmeiras, é o novo reforço da Chapecoense. O jogador, que desde o início de 2016 defendia o Kyoto Sanga do Japão, confirmou o acerto. O contrato será de empréstimo por uma temporada. Outro que está acertando com a Chape é o lateral Apodi, que estava no Sport.

São Paulo devolveu Ytalo ao Osasco/Audax. O atacante deixa o Tricolor após 13 jogos e 1 gol marcado. O grande problema do jogador foi sua grave lesão no joelho direito. Contra o Corinthians, no dia 17 de julho, Ytalo sofreu uma lesão no menisco e precisou passar por uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior. Que pena.

Marinho, que fez um Campeonato Brasileiro excepcional, disse ontem que não jogará mais no Vitória, time que ajudou a escapar do rebaixamento marcando 12 gols importantes, principalmente nas últimas rodadas. Seu destino é a China, atraído por uma porposta surreal. E olha que têm muitos times brasileiros de olho na fera.

O bom zagueiro-artilheiro Fred deixou o Grêmio e foi confirmado como novo reforço do Vitória. O jogador não estava nos planos do técnico Renato Gaúcho. Já o zagueiro Victor Ramos pode trocar o Vitória pela Chapecoense a pedido do técnico Vagner Mancini.

Atacante Eduardo Sasha, do Inter/RS, será submetido a uma cirurgia no tornozelo direito hoje em São Paulo, para corrigir um problema que o incomodou ao longo da última temporada. A previsão é que Sasha retorne aos gramados em abril, na parte final do Campeonato Gaúcho.

Lembra do meia Marlos, ex-São Paulo? O brasileiro do Shakhtar Donetsk foi eleito o melhor jogador da Ucrânia em 2016, em pesquisa realizada pelo jornal esportivo “Komanda” – um dos principais do país – e que contou com a participação de atletas e treinadores de todos os times da Primeira Divisão.

A NBA passará na TV aberta em 2017. Mas as transmissões não serão ao vivo. De acordo com Flávio Ricco, do UOL, a Rede Globo fechou com a NBA para a transmissão dos jogos, mas em forma compacta, após os jogos acontecerem, sem transmissão ao vivo, semelhante ao que acontece com o UFC. De qualquer forma, excelente notícia!

Curiosidade do dia: Jogadores com apelidos de bichos que já jogaram pela nossa seleção: em 1919: Galo, em 1921: Barata, em 1922: Tatu, em 1923: Coelho, em 1925: Lagarto, em 1931: Rato, em 1956: Bodinho, em 1960: Jaburu, em 1969: Lula, em 1974: Leão e em 1982: Falcão.