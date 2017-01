A Casamba comemora 41 Anos

A Escola de Samba a Casamba completa 41 anos de história. Fundada em 6 de janeiro de 1976, por um grupo de amigos sonhadores e visionários a escola ao longo destes 41 anos conquistou o público acumulou campeonatos. Sem sede e sem condições de guardar parte de seu patrimônio como aderessos, instrumentos e até mesmo os troféus A Casamba teve uma fase bastante complicada numa época em que o Carnaval foi apagado em Rio Claro. Mas como seu próprio símbolo “o sol nascente” a escola ressurgiu na última década ganhando força. Através de um trabalho em equipe conquistou a tão sonhada sede na Rua 3 A, (espaço Livre da Vila Martins). Ao comemorar 40 anos a escola com status de campeã pelo público sagrou-se Vice-campeã no Carnaval 2016, com o tema-enredo “O brilho do meu sol irradia nossa história e, no conto dos 40, hoje canto nossas glórias”.

Segundo informações da presidente da escola Nídia Araujo a escola estava com o enredo definido e já havia começado a trabalhar no Carnaval 2017 mas por conta da determinação do poder público “no próximo Carnaval não iremos desfilar. Estávamos preparando o enredo, mas sem segurança e sem estrutura é impossível colocar a escola na Avenida” frisou a presidente.

É Festa na Quadra da Amarelo e Branco

Em comemoração aos 41 anos de fundação, hoje sexta-feira (6), a partir das 20h, a escola de samba realiza uma grande festa, na sua sede na Rua 3 A, 1105, Vila Martins, (espaço Livre da Vila Martins).

A festa terá a participação de Betinho do Cavaco e Bateria Sol Maior; bateria Pegada Louka da Escola de Samba a Grasifs; samba e pagode com grupo Aroeira e presença dos pavilhões das Escolas de Samba de Rio Claro. A entrada é gratuita, mas solidariedade sempre tem espaço junto à comunidade caçambeira pede-se um quilo de alimento não perecível ou sachê de molho de tomate. As doações serão destinadas ao AJA.