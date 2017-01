Vários crimes são praticados na saída de final de ano pelos beneficiados

Durante a concessão da saída temporária do final de ano iniciada no último dia 22/12, com término previsto para segunda-feira (02) às 16h00, diversos presos foram beneficiados para comemorarem as festas com seus familiares, porém na pratica muitos aproveitaram à medida que tem como objetivo a ressocialização, para praticarem crimes.

Nesse período, somente área que compreende o Batalhão da Polícia Militar, sediado em Rio Claro, foram registradas quatro ocorrências envolvendo presos comtemplados por tal benefício.

Os dois primeiros fatos foram registrados no dia 26/12. A primeira ocorrência foi atendida pelos policiais militares, da 1ª Companhia, em Rio Claro, durante patrulhamento na Vila Aparecida, quando avistaram uma pessoa em atitude suspeita e após realizarem a abordagem, verificaram que ela estava portando uma porção de droga. Ao consultarem seus dados pessoais, constatou-se que ela estava sendo beneficiado pela saída temporária, do presídio de Pacaembu.

Ainda no dia 26/12, no município de Brotas, os policiais militares pertencentes à 2ª Companhia, realizavam patrulhamento no Jardim Modelo, quando avistaram um veículo, com três pessoas em atitudes suspeitas e ao realizarem a abordagem os policiais encontraram drogas, certa quantia em dinheiro e um celular de procedência duvidosa, entre os abordados havia um preso que está cumprindo pena no presídio em Hortolândia.

O terceiro registro foi realizado pelos policiais militares da Companhia de Força Tática, da equipe de ROCAM, em Rio Claro, em 29/12. Os policiais realizavam patrulhamento no bairro São Miguel, quando avistaram uma pessoa conduzindo uma motocicleta, em atitude suspeita e ao realizarem a abordagem e consultarem os dados do veículo, verificaram que se tratava de produto de furto e que o infrator era mais um dos beneficiados pela saída temporária.

O último registro foi realizado na noite de terça-feira (03), onde um preso também beneficiado pela saída de final de ano foi localizado nas imediações da Avenida Tancredo Neves, o qual informou aos policiais que havia sido agredido e que pretendia não retornar ao presídio em Itirapina após a concessão do benefício.