Jovem de 20 anos, R.B, foi assassinado com seis tiros na altura da cabeça no fim da tarde dessa terça-feira (3) na Rua M-19, próximo da Lagoa Seca, no Grande Cervezão. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava na via pública quando dois homens teriam passado pelo local e disparado seis tiros que o acertaram. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).