PERSPECTIVA DE DÚVIDAS EM 2.017

Por Alessio Canonice – alessio.canonice@bol.com.br



Depois de um ano turbulento de 2.016, a expectativa de recuperação da economia brasileira gera algumas dúvidas, porém, ao mesmo tempo, reina alguma esperança de novos rumos, visando a normalização dos embates no Congresso Nacional, procurando novos caminhos de recuperação em todos os ângulos da vida pública.

A previsão é de que em 2.016 houve contração de 3,4% e que o exercício de 2.017 começará com queda de 0,5% no Produto Interno Bruto (PIB), uma previsão meio pessimista e que demandará algum tempo para reação favorável da economia.

Referidos dados foram apresentados pela economista Sílvia Matos no Seminário Perspectivas 2.017, dados que se referem à economia e política em movimento de mudança pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas.

Sílvia Matos é coordenadora técnica, estudo mensal, que contempla estatísticas, projeções e análises dos aspectos mais relevantes da economia brasileira.

Para a economista em destaque, acha difícil imaginar uma saída tão rápida dessa recessão, por sinal, uma recessão longa, profunda, similar à dos anos 80, sem dúvida, baixo crescimento do ano em curso.

O movimento de desinflação tem ocorrido em ritmo lento, disse a economista, por isso, o Banco Central está sendo cauteloso e, provavelmente, não terá a queda na taxa de juros esperada pelo mercado, logo, a economia não poderá se recuperar com uma certa velocidade, pois o clima é de dúvidas.

Sílvia Matos disse que o calcanhar de aquiles da economia brasileira é a política fiscal e que a trajetória da dívida bruta é insustentável. Ela diz que existe uma agenda de reformas para retomada dos investimentos e estabilidade dentro desse contexto.

Além desse aspecto, é importante sinalizar para investidores estrangeiros, dando alento a um novo governo que irá assumir em 2.019, é esperado um posicionamento para manter o modelo econômico nos moldes que se fazem necessários à própria economia.

Há sempre um risco das reformas e, por isso, é importante uma análise a contento do que poderá advir, levando-se em consideração o fato de que mudanças constitucionais são difíceis de ser aprovadas, já que são duas casas de lei e que precisariam estar em sintonia com tais mudanças.

Previdência, por exemplo, e que desde há muito vem sendo cogitada sua reforma, o governo está empenhado na sua aprovação como inovação do sistema previdenciário e que poderá contribuir de uma forma positiva em alguns aspectos indispensáveis.

Para a economista Sílvia Matos, acelerar mais rapidamente o progresso, precisaria ter um crescimento robusto de setor de serviços e não apenas da atividade industrial, o que se cumpre sintetizar que o momento atual é de redução de despesas do governo, além do enxugamento indispensável da máquina administrativa.

Agindo dessa dessa forma, o governo encontrará o caminho que o conduz a um progresso efetivo e de justiça social.