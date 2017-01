Moradores do bairro Nova Rio Claro, SP, pedem pavimentação de ruas

A falta de asfalto tem causado transtornos para moradores do bairro Nova Rio Claro (SP). Com a chuva constante, as crateras ficam ainda maiores e criam valetas que atrapalham a passagem de carros, bicicletas e até mesmo de pedestres. Pior situação se encontra na Avenida 3, principal via do bairro, onde a água de todas as casas escorre e forma

valetas.

“Quando chove, o lixeiro não passa na rua de cima. Tem muita erosão, teve ônibus que já caiu em erosão, eu tenho carro e é direto fazendo revisão”, desabafou o aposentado Carlos da Silva.

“O que eu quero e o que a população do bairro também quer é o asfalto, acho que seria a solução para toda essa situação”, afirmou Tatiana da Silva.

Falta de recursos

A antiga gestão municipal informou que o trabalho não foi feito por falta de recursos e que é necessário um valor alto, já que o sistema de galerias pluviais precisa ser construído antes da pavimentação. Disse ainda que o bairro seria atendido em breve pela equipe da Secretaria Municipal de Obras. (fonte EPTV/São Carlos)