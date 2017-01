Inicia-se na próxima semana alistamento militar

O alistamento vale para jovens nascidos no ano de 1999, sendo obrigatório o comparecimento até o dia 30 de junho à Junta Militar do município, localizada na Avenida 8, nº 91, entre ruas 1 e 2, no Centro, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 11h ou das 13h às 16h30, para se alistar.

Informações da Conceição dos Santos, secretária da Junta do Serviço Militar da Cidade Azul, o jovem deve levar os documentos RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de endereço e escolaridade, além de uma foto 3X4 no momento do alistamento.

Conceição informou ainda que a primeira chamada já ocorre no dia 20 de janeiro, sendo que outras quatro ocorrerão até o mês de agosto, quando há a seleção final. Os alistados neste ano começam o serviço militar no mês de março de 2018. Aproximadamente 1.800 jovens passam anualmente pelo processo seletivo. Desses 1.800 apenas 100 efetivamente ingressam no Tiro de Guerra e prestam o serviço militar.