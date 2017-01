Falta de água em bairros gera queixas de moradores em Rio Claro, SP

Moradores de dois bairros de Rio Claro (SP) reclamam dos frequentes cortes no abastecimento de água. No Jardim das Indústrias, o representante comercial Adilson Geraldo Routh disse que levou um susto quando chegou a última no valor de R$160, cerca de R$ 100 a mais do que ele estava acostumado a pagar. O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) justificou que os problemas são pontuais.

Routh afirmou que não consumiu o que estava registrado no hidrômetro. Para provar, ele fez um vídeo que mostra o ponteiro girando mesmo sem água na torneira. “Estou pagando por algo que não estou consumindo e um detalhe: pagando dobrado. Além do ar que entra, eu pago também o esgoto”, disse.

O representante comercial disse que o ar que sai no encanamento não é o único problema. Segundo ele, a falta de água no bairro é comum e que algumas até a cor da água é escura. “Ela tem sido suja com barro, algumas vezes durante a semana acontece isso”, disse.

Constrangimento

No bairro Santa Maria, os moradores também reclamam do corte no abastecimento. “De sábado é frequente, já estamos até acostumados. A partir do meio-dia já não tem mais água e volta só às 22h. Durante a semana, acontece das 17h às 23h”, contou a professora Poliana Degasperi.

Por causa da falta de água, ela já passou até um constrangimento com visitas em casa. “Nós tivemos o aniversário do meu esposo no dia 28 de dezembro. Tive que jogar água quando a pessoa ia ao banheiro. A gente fica com muita vergonha, conseguimos armazenar, mas todos ficaram perguntando se não tinha água nem para lavar as mãos, então isso é um constrangimento para todos”, disse.

Na mesma rua, a dona de casa Joana Antunes Guimarães contou que armazena água em baldes para conseguir lavar roupa e cozinhar porque nunca sabe quando vai faltar água. “Fica sem água direto, tem dia que nem almoço dá para fazer. Sem água, ninguém aguenta. E se deixar atrasar eles vêm e cortam”, disse.

Problemas pontuais

Segundo Daae, os bairros ficaram sem água porque na segunda-feira (2) foi necessário trocar o transformador da Estação de Tratamento de Água 2. O fornecimento já foi normalizado.

Em relação aos hidrômetros, o Daae informou que em casos de interrupção do fornecimento de água o encanamento fica com ar e quando a água volta este ar faz girar o hidrômetro.

O Daae pede que quando o morador tiver algum problema ligue para o 0800 505 5200 ou ir pessoalmente ao departamento que fica na Avenida 8-A, nº370, no bairro Cidade Nova.(fonte EPTV/São Carlos)