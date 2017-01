Coluna Edmar Ferreira

Álvaro Gaia levou o time do Velo Clube para uma pré-temporada em Ilha Bela, cidade natal do treinador. To botando muita fé no trabalho do professor. O acompanho desde 2013. Além de sempre formar equipes competitivas, Gaia tem comando, tem liderança e conhece como ninguém a divisão. Velo está em ótimas mãos.

O Rio Claro FC faz hoje um jogo de vida ou morte na 48ª Copa São Paulo de Futebol Juniores. Depois de perder para o Comercial por 1 a 0, em Cravinhos, o Azulão encara o Sport, às 16h. Na estreia o time pernambucano também perdeu: 3 a 2 para o Batatais. Aquele que perder, praticamente dará adeus a competição.

Gostaria de parabenizar o narrador esportivo Léo Mendes, que mais uma vez deu um show de transmissão pela Rádio Pimba. O Prega Fogo transmitiu com exclusividade Rio Claro 0 x 1 Comercial. A audiência, como diria um nobre amigo meu, foi “massacrante”. Hoje tem mais. Basta acessar: www.radiopimba.com e bom futebol pra você.

O ideal nessa rodada é o Rio Claro vencer e o Comercial bater o Batatais. Nesse caso, o Azulão iria para a última rodada contra o Batatais dependendo apenas de suas forças para se classificar. Vale lembrar que os dois primeiros colocados avançam de fase.

Prestes a confirmar a contratação do volante Felipe Melo, o Palmeiras pode anunciar outro reforço para esta temporada. O lateral-direito Samuel Xavier deve deixar o Sport para reforçar o Verdão. O jogador foi um pedido do técnico Eduardo Baptista, que trabalhou com ele no Leão da Ilha.

A Crefisa investiu mais de R$ 100 milhões no Palmeiras apenas no ano passado. A informação é da ESPN. No total, foram exatos R$ 78 milhões apenas com a camisa alviverde e outros R$ 22 milhões em investimentos na sala de imprensa, no CT e pagamento dos salários do atacante Barrios.

Emerson Sheik está negociando seu retorno ao Corinthians. Desde que foi dispensado pelo Flamengo, o jogador está procurando um novo clube. Atlético/PR e Santos também querem o dono da macaca Cuta.

Dois verdadeiros “dinossauros” no ataque. Essa é a meta do Santos, que está viabilizando a contratação de Luís Fabiano, ex-São Paulo para jogar ao lado de Ricardo Oliveira. Segundo informações, a diretoria do Peixe teria oferecido R$ 200 mil por mês, mais premiações. Tem tudo pra fechar até o fim da semana.

São Paulo emprestou o lateral-esquerdo Matheus Reis, de 21 anos, para o Bahia. O acordo é válido por um ano. Vale lembrar que o chileno Mena, titular da posição no Brasileirão, teve o empréstimo com o Cruzeiro encerrado. Já Carlinhos, seu reserva imediato, foi dispensado por Rogério Ceni. Sem contar Reinaldo, que estava na Ponte Preta e foi emprestado a Chapecoense.

O São Paulo também emprestou Hudson ao Cruzeiro, em negócio que levou Neílton ao Morumbi. Iago Maidana foi para o São Bernardo. Banguelê foi emprestado ao Novorizontino. O goleiro Léo vai defender o Paraná Clube. Já Jean Carlos foi liberado e fechou com o Goiás.

Finalmente o “Malagol”, quer dizer, o “Gabigol” marcou seu primeiro gol pela Inter de Milão. O jogador mais metido do futebol brasileiro (essa é a minha opinião) anotou no amistoso contra o Real Linense. Vitória da Inter por 3 a 2. Convenhamos: que péssimo negócio fez o time de Milão hein?

Voltei a me emocionar com notícias sobre a tragédia com o avião da Chapecoense. Nasceu Gabriel, filho do produtor Guilherme Van Der Laars, que trabalhava no Esporte Espetacular. Ele foi uma das vítimas fatais. Gabriel é fruto do seu relacionamento com Carol Rossato. Henrique, irmão de Guilherme, registrou o nascimento. Guilherme também é pai de Felipe e Tomás. Triste!

O meia Luciano Cabral, do Atlético/PR, foi preso na cidade de General Alvear, em Mendoza, na Argentina. O jogador de 21 anos está sendo investigado por um homicídio ocorrido no primeiro dia do ano. Um homem de 27 anos foi morto com uma pancada na cabeça. Além de Cabral, seu pai e um adolescente de 17 anos também estão presos.

Zinedine Zidane pode se tornar o técnico mais bem pago do mundo. No comando do Real Madrid foram três títulos, um deles o Mundial de Clubes da FIFA e o recorde de invencibilidade. O presidente Florentino Pérez quer ampliar o vínculo do treinador.

O contrato de Zidane com o Real Madrid vai até 30 de junho de 2018. A meta de Florentino é oferecer mais dois anos de contrato e um salário aproximado de 20 milhões de euros por anos. Hoje o francês é o 9º técnico mais bem pago do mundo com 5 milhões de euros (R$ 18 milhões) por ano.

Hoje, Luis Enrique, do Barcelona, é o técnico mais bem pago do mundo com 18,7 milhões de euros (R$ 63,7 milhões) por ano. O espanhol Pep Guadiola, do Manchester City, vem em seguida, com 17,7 milhões de euros (R$ 60,2 milhões). O português José Mourinho, do Manchester United, completa o Top 3 com 16,3 milhões de euros (R$ 55,5 milhões).

Na estreia do recém-chegado técnico Dedé Barbosa, ex-Rio Claro Basquete, o Vasco da Gama derrotou o embalado Paulistano, em pleno Ginásio Antonio Prado Jr, na capital paulista, por emocionantes 86 a 83.

Com o excelente resultado em São Paulo, o Vasco, de Nezinho, Bruno Fiorotto e David Jackson, subiu para o 10º lugar, com 5 vitórias e 5 derrotas (50% de aproveitamento). Boa Dedé Barbosa, você é o cara!

Curiosidade do dia: Desde que começou o Campeonato Brasileiro em 1971, tanto o Corinthians quanto o Palmeiras nunca tiveram um artilheiro.