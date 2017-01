Carreta atropela o próprio caminhoneiro em Rio Claro

Homem tentou parar a carreta, mas acabou preso contra uma parede. Desgovernado, veículo só parou depois de colidir com carro estacionado

O fato acontece na segunda-feira (2) no Jardim Claret quando um caminhoneiro de 38 anos morreu atropelado pela própria carreta.

Segundo a polícia, ele estacionou o caminhão na Avenida 9 para ir a uma empresa e, quando desceu, notou que o caminhão começou a rodar desgovernado.

Ele tentou subir na cabine para parar o veículo, mas foi prensado contra uma parede pelo caminhão, que só parou depois de colidir com um veículo estacionado nas proximidades. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o caminhoneiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).