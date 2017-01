Super Férias do Sesi Rio Claro tem início

Mais uma edição do projeto Super Férias do Sesi começou em Rio Claro nessa terça-feira (3). Ao longo do mês de janeiro quatro temporadas irão acontecer, do dia 3 a 6, de 10 a 13, de 17 a 20 e do dia 24 a 27, nas dependências do centro de atividades, localizado na Avenida M-29, 441, no bairro Jardim Floridiana. O público-alvo são crianças de 4 a 12 anos e as atividades acontecem de terça a sexta-feira, das 13 às 17 horas. As crianças são divididas em grupos por idade.

PROJETO

O Super Férias acontece duas vezes por ano no Sesi e tem como objetivo oferecer para as crianças uma programação de atividades recreativas, culturais, artísticas e esportivas, desenvolvendo as capacidades e habilidades físico-motoras necessárias para o crescimento e desenvolvimento adequado da criança, proporcionando uma melhor qualidade de vida na fase adulta.

As atividades são planejadas para inserir com prazer e naturalidade o Lazer Ativo, como forma de combate ao sedentarismo, doenças e comprometimentos metabólicos.

Para os menores, faixa etária de 4 a 7 anos, são desenvolvidos jogos pedagógicos, oficinas de pintura, argila e sucata, apresentação teatral, cinema, pequenos jogos pré-desportivos, brincadeiras de roda, conto historiado e noções de responsabilidade socioambiental. A criança vai entrar num mundo novo, todo decorado com personagens e fantasias preparado para recebê-la e desenvolver sua imaginação e fantasia.

Para o grupo dos maiores, 8 a 12 anos, são desenvolvidos grandes jogos, jogos cooperativos, gincanas, caças com estações, esportes, caça ao tesouro, oficinas de pipa, gincanas culturais e musicais, noções de responsabilidade socioambiental e muita aventura, proporcionando aprimoramento do aparelho motor e desenvolvimento sócio – psicológico.