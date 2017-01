Materiais para fabricação de balões e aves silvestres são apreendidas

A Policia Militar Ambiental de Rio Claro na data de 31/12/2016 após atendimento de denúncia anônima e mandado judicial referente a fabricação de balões, deslocou se até av-18 no bairro Jd Brasilia, a fim de verificar tal fato procedente. No local foi feito contato com o morador onde o mesmo autorizou a entrada dos policiais, sendo após busca na residência foi constatado muitos petrechos e objetos para fabricação de balões, como cangaias, folhas de papel de seda, parafinas, botijão de gás, maçaricos, bocas de balões, tochas, desenhos para bandeiras, entre outros. Também no ato da vistoria foi localizados 3 aves da fauna silvestre brasileiras sendo 2 azulões e 1 papagaio verdadeiro

Indagado o proprietário referente a autorização para cria-los, veio a informar que não possuía.

Diante dos fatos os materiais e aves foram apreendidos sendo elaborado 2 autos de infração ambiental, sendo 1 por fabricar balões no valor de R$5.000,00 conforme artigo 42 da lei 9605/98 e outro auto de infração por ter em cativeiro 3 aves da fauna silvestres brasileira no valor de R$10.000,00 conforme artigo 29 da lei 9605/98, sendo que as aves azulões encontram se ameaçadas de extinção.

Dados e fatos apresentados na delegacia de polícia onde o delegado elaborou boletim de ocorrência e apreensão dos objetos, sendo que as aves serão encaminhadas até um criadouro legalizado.