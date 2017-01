Inscrições abertas em seleção para pós-doutorado no Departamento de Química na UFSCar 

O Departamento de Química (DQ) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas até o dia 20 de janeiro para seleção de bolsistas de pós-doutorado no âmbito do projeto temático “Estudos integrados para o controle de formigas cortadeiras”, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

O principal objetivo do projeto é contribuir para o controle da atividade de formigas cortadeiras, visando reduzir a sua ação como praga agrícola. Os objetivos específicos das três bolsas de pós-doutorado oferecidas podem ser conferidos em documento com sua descrição (disponível em http://www.saci.ufscar.br/data/solicitacao/32416_divulgacao_bolsa_pos_doc_12_2016_ccs.docx e anexo), que lista também os requisitos para a candidatura.

Os candidatos devem ser doutores em áreas de Química Orgânica, Bioquímica, Biologia e afins, com título obtido há, no máximo, sete anos, além de terem disponibilidade para dedicação integral e exclusiva às atividades do projeto e início imediato dessa atuação, dentre outros requisitos.

As inscrições serão realizadas por e-mail e o resultado da seleção será comunicado a partir do dia 31 de janeiro. As bolsas terão duração de 12 meses cada, com possibilidade de mais três renovações por igual período. As atividades serão desenvolvidas no Departamento de Química, localizado na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar, em laboratórios coordenados pelos docentes João Batista Fernandes (que coordena o projeto temático), Paulo Cezar Vieira, Maria Fátima das Graças Fernandes da Silva, Dulce Helena Ferreira de Souza e Ronaldo Censi Faria, nas áreas de interface de produtos naturais, microeletrodos e enzimologia.