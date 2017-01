Férias aquecem o turismo e abrem espaço para o trabalho temporário

Com a chegada do verão, cresce a procura por atividades radicais em Brotas (SP) e, com elas, aumenta também a demanda por funcionários temporários. Algumas agências chegam a contratar mais de 30 pessoas.

Em uma das empresas que oferecem atividades como o rafting, a maioria dos 50 funcionários não tem contratos fixos. “A gente tem cerca de 14, 15 pessoas fixas e na alta temporada, que é a temporada de verão, devido ao clima, a gente acaba contratando mais pessoas”, disse Ricardo Farani Costa.

Pelo menos no caso do rafting, porém, não pode ser contratada qualquer mão de obra. “Esses condutores já passaram por uma fase de treinamento, já são certificados em alguns cursos, então eles já estão prontos para prestar esse serviço”, explicou o coordenador.

Toni Gomes é um desses temporários experientes. Se formou instrutor em Brotas, mas hoje trabalha com esse tipo de turismo em Londres e é técnico da seleção inglesa de rafting, uma experiência que na temporada brasileira vira um diferencial.

“Nós fazemos a nossa atividade em um rio de águas brancas, é muito imprevisível e temos que estar qualificados para levar essas pessoas porque, na verdade, a vida dos participantes da atividade está em nossas mãos”.

O condutor Paolo Maschio também tem uma rotina parecida. Faz uma temporada na Califórnia e outra no Brasil.

“Indo para fora e voltando para o Brasil, fazendo essa escala de sair e voltar, você consegue melhorar até o seu networking, o que abre outras opções de retorno financeiro melhor, porque você vai conhecendo as pessoas, donos de outras empresas, em outros países”, disse.

Em outro parque a situação é parecida. Quinze funcionários são fixos e 50 só são chamados quando o parque está cheio.

“Para [o turista] ter a informação, para saber escolher bem a sua atividade, para comer, para se locomover. À medida que tem mais gente, precisa de mais gente disponível para ajudar, prestar serviço, indicar onde é, como é, como funciona”, comentou o empresário Jean Cleude Razel.

O estudante de arquitetura Matheus Souza é um desses temporários. Para ele, a época traz a chance de ganhar um dinheiro nas férias e ainda aproveitar um pouco.

“Vir para cá no período em que eu não estudo já ajuda bastante na renda”, contou. “Todo final do dia a gente tem o rio à disposição, a gente pode descer, tomar um banho de rio. Se a gente quiser, também, durante a atividade a gente acaba fazendo, participando junto com os clientes, isso é muito gostoso”. (fonte EPTV/São Carlos)