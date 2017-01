Falta de energia em refrigeradores atinge estoque de vacinas em Rio Claro

Na madrugada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro de 2017 um problema elétrico externo causou queda de energia elétrica no Núcleo de Administração Municipal (NAM), onde fica o dispensário de medicamentos, local em que são armazenadas vacinas antes de serem distribuídas às unidades de saúde.

Por falta de combustível, o gerador de energia que deveria ser acionado como sistema de segurança para garantir o funcionamento dos refrigeradores do estoque central de vacinas também não funcionou de modo satisfatório.

Com isso, os refrigeradores ficaram sem energia, o que causou a elevação da temperatura das centenas de vacinas armazenadas. Outros setores do NAM também foram atingidos pelo problema elétrico externo ao prédio

Assim que foram informados, integrantes da nova administração municipal estiveram no local, incluindo o prefeito recém-empossado João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, e o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Djair Cláudio Francisco.

“Todas as medidas administrativas serão tomadas visando à apuração de responsabilidades”, informou Djair.

Alguns termostatos chegaram a marcar 28 graus, o que pode ter comprometido as vacinas. As que estavam nos refrigeradores serão enviadas para a Diretora Regional de Saúde em Piracicaba para análise.

Não houve alteração nos serviços de vacinação, uma vez que as unidades de saúde têm vacinas em estoque. Novas vacinas já estão sendo providenciadas.