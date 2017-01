Coluna Edmar Ferreira

Paulo Roberto dos Santos teria recebido uma proposta tentadora do Água Santa, mas permanece no São Bento, onde faz muito sucesso. Sou da opinião que se o ex-técnico do Rio Claro chegar numa Ponte Preta por exemplo, vai se tornar um dos treinadores de ponta do nosso país. Ele é bem melhor que muitos por aí.

Zagueiro Denner Gaúcho, ex-Rio Claro e Velo Clube, renovou seu contrato com o Independente e disputará a Série A-3 pelo time de Limeira. O becão completará 100 jogos pelo Galo nesta competição.

Depois de estrear na Copa São Paulo de Juniores contra o Comercial, ontem em Cravinhos, o Rio Claro FC volta a campo amanhã para encarar o Sport Recife, às 16h. Ouça o duelo pela Rádio Pimba, com o sempre vibrante Léo Mendes, o Prega Fogo. Acesse: www.radiopimba.com

Que dilema do volante Gabriel Pitbull. O jogador, que apesar de conviver com lesões virou xodó da torcida palmeirense, retornou ao Monte Azul ao término do seu empréstimo. Isso mesmo, para o time que disputará a Série A-3. Ele tem contrato até setembro de 2018. Judiação.

Para o lugar de Gabriel vem Felipe Melo. Quem diria que o Palmeiras fosse repatriar esse jogador, que chegou a ser odiado pela torcida brasileira naquela partida contra a Holanda na Copa do Mundo, quando só fez lambança. Seria a redenção do jogador? Quem sabe.

Estava lendo um post engraçado de um torcedor do Palmeiras. Ele escreveu assim: “Meu time não teve nenhum jogador expulso no Brasileirão de 2016. Agora com Felipe Melo isso torna-se impossível”. É mais ou menos isso.

Colin Kazim realizou exames médicos e fechou com o Corinthians por duas temporadas. O atacante, que é turco naturalizado inglês, disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Coritiba. O Timão pagará cerca de R$ 1,5 milhão para o clube paranaense.

A estreia de Rogério Ceni como treinador do São Paulo pode acontecer no dia 15 deste mês contra o Boca Raton. A equipe norte-americana, que tem Amoroso como jogador e embaixador, anunciou que tem um amistoso marcado contra o São Paulo no centro de treinamento em que o clube paulista fará sua pré-temporada nos Estados Unidos, a IMG Academy.

O São Paulo embarca para a Flórida nesta sexta-feira, mas só estreia na Florida Cup no dia 19 de janeiro, contra quem vencer do duelo preliminar entre River Plate da Argentina e Millonarios, da Colômbia.

Estava lendo sobre a chegada de Dario Conca ao Flamengo. O argentino vem emprestado do Shangai SIPG. O Mengão vai disponibilizar toda sua estrutura para que o meia de 34 anos possa se recuperar de uma lesão sofrida no joelho esquerdo. A diretoria só começará a pagar seu salário quando ele voltar a atuar. A previsão é para abril.

Um dos sobrevivente da tragédia com o avião da Chapecoense, o goleiro Jackson Follmann passou por nova cirurgia. Segundo boletim médico emitido pelo Hospital da Unimed, em Chapecó, o atleta foi submetido a uma artrodese no tornozelo esquerdo. O procedimento é para evitar uma nova amputação em sua perna.

Até o fechamento da janela de transferência na China a estimativa é que os clubes do país gastem mais de 500 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) na contratação de jogadores, superando os 300 milhões de euros (R$ 1 bilhão) do mesmo período do ano passado.

A Fifa divulgará na próxima segunda-feira a seleção ideal de 2016 em Zurique, na Suíça. A imprensa europeia “descobriu” a lista dos 11 jogadores. De brasileiros, estão nela Neymar, Thiago Silva e Marcelo.

De acordo com o jornal catalão “Mundo Deportivo”, a seleção ideal tem: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Piqué (Barcelona), Thiago Silva (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid) e Marcelo (Real Madrid); Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid) e Iniesta (Barcelona); Neymar (Barcelona), Lionel Messi (Barcelona) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Concorrendo ao prêmio de melhor jogador do mundo ao lado de Cristiano Ronaldo e Messi, o francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, estranhamente teria ficado de fora da lista, a exemplo de Luis Suárez, artilheiro do Barcelona na última e na atual edições do Campeonato Espanhol.

Cristiano Ronaldo está fora da primeira partida do Real Madrid em 2017. O técnico Zidane divulgou a lista dos convocados para a partida ontra o Sevilla, hoje pela Copa do Rei. O atacante português será poupado.

A América do Sul poderá ganhar uma vaga a mais para a Copa do Mundo de 2026. Hoje, nosso continente conta com 10 participantes nas Eliminatórias. Essas seleções lutam por quatro vagas diretas e uma na repescagem. Com o aumento de equipes, pela proposta do presidente da Fifa, Gianni Infantino, seriam seis vagas diretas e uma na repescagem.

A decisão sobre o aumento de seleções para a Copa do Mundo de 2026 acontecerá na próxima reunião da entidade e deverá ser aprovada. As propostas favoritas são as duas com 40 equipes e duas com 48. O Conselho da Fifa tem 34 representantes, sendo que cinco são da América do Sul. E eles deverão votar em bloco pela mudança.

Curiosidade do dia: No jogo Brasil 1 x 1 Argentina pela Copa América de 1916, a nossa seleção jogou com uma camisa com listras verticais em verde e amarelo. O jogo foi no dia 10 de julho.